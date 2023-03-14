На тульском Центральном рынке начался демонтаж павильонов и торговых палаток Фото: соцсети

В понедельник, 13 марта, на территории Центрального рынка Тулы рабочие начали демонтаж палаток и павильонов.

Прибывшая на место техника сносит старые металлоконструкции открытых овощных торговых рядов со стороны улицы Пирогова. Судя по всему, демонтажу подлежат и палатки, расположенные рядом.

Напомним, что несколько лет назад территория рынка была продана собственнику из Рязанской области — строительной компании, которая имеет в планах намерение построить тут жилой комплекс закрытого типа.