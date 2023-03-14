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Общество14 марта 2023 6:23

На тульском Центральном рынке начался демонтаж павильонов и торговых палаток

Фотографии опубликовали очевидцы в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
На тульском Центральном рынке начался демонтаж павильонов и торговых палаток

На тульском Центральном рынке начался демонтаж павильонов и торговых палаток

Фото: соцсети

В понедельник, 13 марта, на территории Центрального рынка Тулы рабочие начали демонтаж палаток и павильонов.

Прибывшая на место техника сносит старые металлоконструкции открытых овощных торговых рядов со стороны улицы Пирогова. Судя по всему, демонтажу подлежат и палатки, расположенные рядом.

Напомним, что несколько лет назад территория рынка была продана собственнику из Рязанской области — строительной компании, которая имеет в планах намерение построить тут жилой комплекс закрытого типа.

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