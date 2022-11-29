30 ноября в Туле без электричества останутся десятки улиц Фото: Алексей ФОКИН

Электричества не будет 9:00 до 16:30 по следующим адресам: ул. Вяземская, 13, 16; Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а; ул. Болотова, 21-а, 21-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.); ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.); 2-й Клинской пр-зд, 2, 3 уч. 11; 4-й Клинской пр-зд, уч. 8; ул. Профсоюзная, 22; 7-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.); ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а; 6-й пр-зд, 70; 8-й пр-зд, 73; 6-й пр-зд, 45-65 (нечётн.), 50-68 (чётн.), 72, 74; ул. Воздухофлотская, 22-28 (чётн.), 26-а; 3-й пр-зд, 11-а, 11-б, 11-29 (нечётн.), 18-а, 18-б, 32-а, 32-б, 18-32 (чётн.); 4-й пр-зд, 15-31 (нечётн.), 31-а, 22-38 (чётн.), 22-а; ул. Кабакова, 31-а, 31-в; 8-й пр-зд, 55-71 (нечётн.), 54-72 9чётн.), 55-б, 54-б; Мясново: ул. Рогова, 12; СНТ «Деревообработчик»; СНТ «Шахты»; п. Первомайский: ул. Шевченко, 5-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; п. Скуратово: п. Октябрьский, 193-а, 193-238; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 1, 7, 15, 17; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30.