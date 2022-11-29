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Общество29 ноября 2022 12:20

Главная новогодняя елка Тулы готова к открытию

Ее монтаж провели даже с опережением сроков
Игорь КОПЫТОВ
Главная новогодняя елка Тулы готова к открытию. Фото: Максим ПЕТРОВ.

Главная новогодняя елка Тулы готова к открытию. Фото: Максим ПЕТРОВ.

В Туле на площади Ленина завершили установку главной новогодней елки города «Триумфальная» высотой 30 метров. Ее украсили 70 гирлянд и более 1500 елочных игрушек.

Следующим этапом станет установка интерактивных бортиков.

В этом году принято решение не закупать к новому году новые световые и тематические конструкции - город украсят прошлогодние. Вместе с тем, в Туле установят более 1600 световых инсталляций: каскады, канделябры, световые деревья, снежинки, шары, консоли.

Закончить украшение Тулы планируется к 1 декабря.

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