Главная новогодняя елка Тулы готова к открытию. Фото: Максим ПЕТРОВ.

В Туле на площади Ленина завершили установку главной новогодней елки города «Триумфальная» высотой 30 метров. Ее украсили 70 гирлянд и более 1500 елочных игрушек.

Следующим этапом станет установка интерактивных бортиков.

В этом году принято решение не закупать к новому году новые световые и тематические конструкции - город украсят прошлогодние. Вместе с тем, в Туле установят более 1600 световых инсталляций: каскады, канделябры, световые деревья, снежинки, шары, консоли.

Закончить украшение Тулы планируется к 1 декабря.