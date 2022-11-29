В Туле определился победитель аукциона на вывоз мертвых тел по копейке за каждое Фото: Алексей ФОКИН

Тульская горбольница № 3 разместила контракт на вывоз трупов в течение грядущего 2023 года общим числом 300 с ценой вопроса 3 рубля из отделений лечебного учреждения до «Бюро судебно-медицинской экспертизы» или патологоанатомического отделения больницы имени Ваныкина. При этом, подрядчик должен был взять на себя все сопутствующие транспортировке расходы, соблюдая ряд жестких требований.

По данному факту министерство здравоохранения Тульской области провело внеплановую проверку. Однако нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

В итоге в аукционе победила тульская компания «Светлый путь». По имеющимся данным, фирма была зарегистрирована в 2021 году и имеет прямое отношение к «Объединению ритуальщиков Тулы». Что заработает на этом фирма – не совсем понятно. Более того, за возможность заключить контракт сама заплатит больнице 170 тысяч рублей.