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Общество29 ноября 2022 11:32

В Туле проходит судебное заседание по делу о шпионаже

По имеющейся информации, речь идет о гражданине соседнего государства
Игорь КОПЫТОВ
В Туле проходит судебное заседание по делу о шпионаже

В Туле проходит судебное заседание по делу о шпионаже

Фото: Алексей ФОКИН

29 ноября в Тульском областном суде началось рассмотрение уголовного дела по статье 276 УК РФ. Подсудимый обвиняется в шпионаже. Предполагается, что мужчина собирал секретные сведения о новейших образцах российского стрелкового оружия для украинской разведки, но был задержан с поличным Сотрудниками ФСБ в Туле.

По данным спецслужб, мужчина вербовал работников российских оборонных предприятий, чтобы получить секретные сведения. Информация, которую он собирал, составляет государственную тайну — судебное заседание проводится за закрытыми дверями.

Иностранцу может грозить до 20 лет лишения свободы.

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