В Тульской области осудят дровосека, по халатности которого погиб 12-летний ребенок Фото: Игорь КОПЫТОВ

Несчастный случай при заготовке леса произошел вечером 23 мая. 12-летний мальчик полез на кучу складированных бревен, в результате они покатились и придавили его. От полученных травм подросток скончался на следующий день в больнице.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый занимался заготовкой и складированием древесины в хлыстах на территории села Алексинского района согласно заключенному договору с заказчиком. Работы осуществлялись посредством привлечения сторонних сотрудников. Склад древесины огражден не был, устройства, исключающие произвольное раскатывание бревен, также отсутствовали.

Теперь жителя Алексина обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Сейцчас он находится под подпиской о не выезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет принудительных работ или лишения свободы.