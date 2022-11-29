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Общество29 ноября 2022 6:15

В Тульской области осудят дровосека, по халатности которого погиб 12-летний ребенок

Заседание назначено на 5 декабря
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области осудят дровосека, по халатности которого погиб 12-летний ребенок

В Тульской области осудят дровосека, по халатности которого погиб 12-летний ребенок

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Несчастный случай при заготовке леса произошел вечером 23 мая. 12-летний мальчик полез на кучу складированных бревен, в результате они покатились и придавили его. От полученных травм подросток скончался на следующий день в больнице.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый занимался заготовкой и складированием древесины в хлыстах на территории села Алексинского района согласно заключенному договору с заказчиком. Работы осуществлялись посредством привлечения сторонних сотрудников. Склад древесины огражден не был, устройства, исключающие произвольное раскатывание бревен, также отсутствовали.

Теперь жителя Алексина обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Сейцчас он находится под подпиской о не выезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет принудительных работ или лишения свободы.

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