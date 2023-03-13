Триумф красоты и элегантности по-тульски

Обладатели Гран-при «Мини-мисс Тула – 2023» Милана Коренюгина и «Мини-мистер Тула – 2023» Денис Дубоносов.

В Туле прошел праздник красоты, элегантности и таланта, организованный модельным агентством GOLD MODELS и собравший на одной сцене более 40 участников, объединивший в одно грандиозное шоу XI ежегодный областной детский фестиваль «Мини-мисс и мини-мистер Тула» и ежегодные областные конкурсы «Краса России Тула - 2023», «Миссис Тульская область — 2023».

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Достойнейших выбирало компетентное жюри, в которое вошли представители СМИ, шоу-бизнеса и фэшн-индустрии, среди которых Ms. Universal 2016 в Америке, Mrs. Europa 2015 в Испании, основатель и организатор «Миссис Россия Вселенная» в России Кристина Мищенко, «Краса Запада России» Татьяна Кучеренко и оператор-постановщик, член кинематографистов РФ, Европейской киноакадемии, Российской гильдии кинооператоров Денис Аларкон Рамирес.

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Среди самых юных

Без преувеличения, самая высокая конкуренция развернулась в категории Мини-мисс и Мини-мистер. Талантливые девчонки и мальчишки от 4 до 18 лет, желающие заявить о себе на самых престижных Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах, на протяжении двух недель под руководством опытных наставников занимались постановкой конкурсных выходов, участвовали в мастер-классах по дефиле, брали уроки хореографии, сценического движения.

Юные конкурсанты разрабатывали собственные номера, демонстрируя компетентному жюри артистизм, чувство стиля и моды, умение создать свой имидж, умение держаться на сцене и даже общаться со зрительской аудиторией.

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Все участники получили памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля. Гран-при «Мини-мистер Тула - 2023» выиграл Денис Дубоносов, за год самостоятельно освоивший специально для конкурса игру на электрогитаре. А заветную корону и титул Гран-при "Мини-мисс Тула - 2023» завоевала Милана Коренюгина, виртуозно исполнившая музыкальную композицию на саксофоне. Ребята получили право участия во Всероссийских фестивалях «Мини-мисс и Мини-мистер России - 2023» и «Юные Мисс и Мистер России - 2023».

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Среди прекрасной половины

В традиционном областном конкурсе «Краса России Тула - 2023» за почетный титул боролись 13 девушек от 15 до 27 лет со всего региона, продемонстрировавшие со сцены свои таланты в модном дефиле и творческих конкурсах.

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Обладательницей короны победительницы стала студентка Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса Елизавета Кузнецова; девушка теперь отправится на Общероссийский фестиваль красоты и таланта «Краса России».

Конкурс красоты и грации «Миссис Тульская область - 2023» среди замужних женщин в регионе прошел всего в третий раз и собрал 15 участниц. Но это вовсе не означало, что накал страстей тут меньше. Напротив, поддержка зрителей оказалась даже ярче, ведь поддержать участниц пришли не только их супруги, но и дети — согласно правилам организаторов, их наличие у конкурсанток приветствовалось.

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Победу же, по мнению жюри, одержала косметолог-эстетист собственного салона красоты в Новомосковске Виктория Сабаева, удостоившаяся чести представлять наш регион на Всероссийский конкурс красоты « Миссис Россия — Вселенная».

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Подводя итоги праздника, генеральный директор модельно-продюсерского агентства Gold Models Светлана Моторина, отметила, что все участники конкурса великолепно подготовились к творческой программе:

- Ну а тех, кто не получил заветные первые места, приглашаю попробовать попытать удачу в следующем году.