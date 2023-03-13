Коронавирус в Тульской области: 41 новый случай заболевания за последние сутки на 13 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 13 марта, 97 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 112 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии только один.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 324 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 366 жителей региона.