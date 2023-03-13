Тульский «Арсенал» проиграл «Родине» в домашней встрече со счетом 2:3 Фото: материалы пресс-служб

В рамках 22 тура Первой лиги на своем поле тульский «Арсенал» уступил столичной «Родине». Ранее единственная в истории встреча между соперниками состоялась в августе прошлого года. Тогда команды сыграли вничью – 1:1. У «Арсенала» отличился Евгений Луценко.

При этом, 12 марта туляки начали довольно агрессивно, реализовав один из моментов уже на 13-й минуте — гол забил Ираклий Манелов. Однако затем инициатива перешла к москвичам, которые забили дважды в первом тайме.

Во втором тайме у туляков вместо Яковлева вышел Козлов. Автор первого гола у оружейников Манелов покинул поле из-за травмы ноги, а вместо него заиграл Хабибов. Покинули поле Померко и Луценко, вышли молодые Кайнов и Гребенщиков. Игра осложнялась погодными условиями, вместе с тем на темп это не сильно повлияло — желание забивать сохранилось у обеих сторон. Как результат — на 56-й минуте гости забили оружейникам еще один гол, однако уже через 4 минуты от «Арсенала» ответил Иван Козлов. А вот дальше соперники доигрывали время впустую.

Результат встречи — 2:3.

В следующий раз оружейники встретятся с "Енисеем" 17 марта.

«Арсенал» - «Родина» - 2:3 (1:2)

Голы: Манелов (13, 1:0), Султонов (26, 1:1), Плиев (43, 1:2), Тимошенко (56, 1:3), Козлов (62, 2:3).

«Арсенал»: Коченков, Сокол, Большаков, Григалава, Насыров, Манелов (Хабибов, 48), Померко (Кайнов, 63), Ткачев, Яковлев (Козлов, 46), Панченко, Луценко (Гребенщиков, 63).

«Родина»: Баринов, Шадринцев, Крижан, Плиев, Юдинцев (Воропаев, 75), Фищенко, Дмитриев (Уэсли, 68), Султонов, Гордюшенко (Колесниченко, 75), Калмыков (Андреев, 66), Тимошенко.

Предупреждения: Калмыков (63), Григалава (73), Баринов (88).