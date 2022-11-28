29 ноября в Туле без электричества останутся десятки улиц
Фото: Алексей ФОКИН
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 11:30 - ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.); 1-й Городской пр-зд, 1-17; ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27; пер. Шевченко, 9-15 (нечётн.), 8; ул. Шевченко, 11, 14, 16, 20, 26, 18, 7, 5-а;
с 9:00 до 16:00 - ул. Кутузова, 108, 108-а, 108-б, 108-в;
с 9:00 до 16:30 - ул. 2-я Овражная, 2-а, 2-б, 7-а, 19-а, 22-а, 5, 9-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Клубная, 30, 31, 33; ул. Зелёная, 1-а, 2-а; ул. Шахтёрская, 36, 38, 40, 42, 36-а; ул. Лесная, 9, 9-а, 11, 13, 12, 13-а, 11-б, 16, 16-а, 10; ул. Центральная, 7; ул. Гастелло, 52-64 (чётн.); ул. Нестерова, 78-88 (чётн., 79-91 (нечётн.), 88-а; ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-85 (нечётн.), 82-б, 86-а, 78-а; ул. Кутузова, 66, 70, 72; ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 59-83 (нечётн.); ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.); ул. Матросова, 10-36 (чётн.), 9-а, 34-а, 9-б, 7-25 (нечётн.); ул. Комарова, 33; пр-д Вильямса, 10-24 (чётн.), 9-25 (нечётн.); ул. Мусоргского, 14-а, 14-б, 14-в, 11-43 (нечётн.), 16-28 (чётн.); ул. Докучаева, 13, 16; ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 7, 8; ул. Комбайновая, 1-10; ул. Нестерова, 90, 93; ул. Краснодонцев, 86, 87; ул. Белинского, 84, 85; ул. Карпинского, 72, 77; ул. Ленина, 28, 30, 32; ул. Сойфера, 2, 4, 6, 26; ул. Коминтерна, 13, 15; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Свободы, 43-57 (нечётн.), 58; ул. Л. Толстого, 122, 124;
с 10:00 до 13:00 - Филимоновская, 24;
с 12:00 до 14:00 - ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-73 (нечётн.), 75 (ЭЗУ № 69); ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.); ул. Фурманова, 13, 19;
с 14:00 до 17:00 - п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 6-а, 10-а; 3-й Фестивальный пр-зд; 4-й Фестивальный; ул. Нагорная.