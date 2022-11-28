Тульский ВТБ нарастил кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса на 39%.

Портфель привлеченных средств юридических лиц и ИП за данный период достиг 22,7 млрд рублей (плюс 19%).

Лидирующее положение в кредитном портфеле банка занимают предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (31%), жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (22%) и торговли (19%). Также значительный объем в отраслевом разрезе корпоративных заемщиков банка в области сохраняют организации нефтегазового сектора (15%) и транспорта (8%).

Документарный портфель подразделения с начала года вырос на 48% и превысил 63 млрд рублей. Основной вклад в позитивную динамику сделали предприятия крупного бизнеса: объем полученных ими гарантий и аккредитивов вырос на 53%.

- Серьезным драйвером для развития экономики региона является АПК, приобретающий особенную значимость в связи с важностью импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны. Опорой для аграриев становятся программы господдержки и собственные продукты банка: только по программе Минсельхоза № 1528 с начала года тульские сельхозпроизводители оформили в ВТБ кредитных соглашений на сумму 1,2 млрд рублей. Также высоким спросом пользуется программа поддержки проектов жилищного строительства № 629 (заключено соглашений на сумму 5,6 млрд рублей) и программа Минэкономразвития №1764 (заключено соглашений на 600 млн рублей). В общей сложности по программам поддержки за девять месяцев 2022 года наш банк предоставил региональным компаниям почти 8 млрд рублей, - отметила Светлана Мужичкова, управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент.