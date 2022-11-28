В ноябре «Лазаревская лавка» провела месячник гурмана.

Угощали не только туляков, но и жителей области. Настоящий, честный продукт гости пробовали в тульской "Лазаревской лавке" в Левобережном микрорайоне на ул. Восточной, 13, а также в Ефремове и Первомайском.

С каждым днем продукция "Лазаревского" становится все более узнаваемым тульским брендом, таким, как привычные самовар или пряник. Народное признание у ПХ "Лазаревское" есть давно: в этом году в девятый раз предприятие получило "Тульский бренд" - премию, присуждаемую лучшим предприятиям региона прямым голосованием. Месячник гурмана еще раз подтвердил: "Лазаревскую" продукцию любят и ценят туляки, а многие стали ее настоящими приверженцами.

- Традиция дегустаций по душе нам и нашим покупателям, - говорит коммерческий директор ПХ “Лазаревское” Елена Лизунова. - Никаких бизнес-показателей не достичь без активного спроса на продукцию. Мы делаем бескомпромиссный качественный продукт и в очередной раз убедились, насколько это важно для людей. Ассортимент дегустаций мы не оглашали, это был сюрприз! Главный акцент сделали на колбасы, деликатесы, молочные продукты, в том числе на наши новинки. Каждый день и в каждом месте ассортимент был разным. "Лазаревские" новинки пришлись покупателям по вкусу: об этом говорит увеличение спроса на продукцию, представленную на ноябрьских дегустациях.

Не остались в стороне и корреспонденты "Комсомолки": в ноябре мы дважды побывали на дегустации в "Левобережном". И что увидели: четкую организацию процесса, много всяких вкусностей на дегустационных столиках, все красиво оформлено, попробовать однозначно хочется! И мы пробовали! Новинки молочной линейки: натуральные йогурты без добавок и консервантов, с настоящими ягодами! Вареники с капустой и мясом, таких я нигде ранее не пробовала, объедение! Ребенок остался в восторге от запеканки, настоящей, деревенской, с корочкой! Это готовый продукт из натурального творога с изюмом. Еще одно наше открытие - изумительный творог из топленого молока и творожная масса “крем-брюле”.

Мой коллега буквально прилип к кулинарии. Фирменный люля-кебаб из фермерской говядины либо из смеси говядины и отборной свинины не хуже, чем в ресторане. Очень вкусные "ленивые" голубцы, "Мясной хлеб", приготовленный из говяжьего и свиного фарша, с нежной кружевной текстурой, остается лишь положить на хлеб обычный, лучше всего ржаной. Пельмени, где в тонком эластичном тесте содержится натуральная мясная начинка, незабываемы с лазаревской сметаной без консервантов, из натурального молока. Для любителей поострее тоже было, где разгуляться: колбаски для гриля, одни со жгучим перцем и чесноком, другие с ароматными травами. Можно перечислять бесконечно: закуски, снеки, мясные чипсы - продукты "Лазаревского" созданы для ценителей высокой кухни у себя дома. А чтобы выработать привычку к истинному качеству - пользуйтесь сервисом он-лайн заказов и доставки store.lazarevo.ru, где можно покупать продукты прямо с производства. Мы уже, кстати, воспользовались - быстро, удобно и очень вкусно!

Весь ноябрь в "Лазаревских лавках" проводили дегустации закусок, деликатесов, натуральной молочной продукции и прочих вкусностей премиум-класса.

Есть мнение

Елена Кропоткинцева, мама школьника.

- Раньше дегустаций было действительно больше. Сейчас лично я могу назвать только одного крупного производителя Тульского региона, который проводит дегустации на постоянной основе, а не только в момент открытия магазина или какого-то события.

Мы живем в "Левобережном" и в ноябре несколько раз попадали на такие мероприятия. Племенное хозяйство "Лазаревское", про которое я говорю, постоянно балует своих покупателей в фирменных магазинах "Лазаревская лавка", и мы этому только рады!

Иногда очень правильно попробовать продукцию самому и только потом купить. Так точно не ошибешься!

Павел Дудин, предприниматель.

- Что могу сказать про дегустации: устраивать их - правильно, те производители, которым нечего бояться, которые работают честно, это дело не забросили, а продвигают. Я люблю с ребенком прийти в магазин "Лазаревская лавка", а там как раз угощения! Обязательно чего-то купишь в итоге, откроешь для себя новый вкус и новую продукцию. Я однозначно за дегустации, особенно если они организованы по всем правилам и нормам.

Инна Алексеевна, бабушка первоклассницы.

- Мы живем в пос. Первомайский. Дегустации незаслуженно забыли, но мы с внучкой Алиной недавно совершенно случайно попали на такое мероприятие в "Лазаревскую лавку", которая находится в Первомайском, и "раскушали" новую творожную массу, а также несколько новых позиций из кулинарии. Правда, очень вкусно: дегустацию организовали в фирменном магазине очень достойно. Теперь уже вторую неделю покупаем такой творог со вкусом крем-брюле: внучке вместо мороженого, которое ей нельзя, к сожалению. Желание продегустировать что-либо перед покупкой вполне нормально. Это самый быстрый способ, который помогает определиться с выбором. Хочу поблагодарить организатора дегустации - ПХ "Лазаревское" - за настоящую возможность выбрать именно то, что реально пришлось по вкусу, а не просто имеет красивое название.

Артем, студент.

- Я раньше стеснялся дегустаций, теперь отношусь положительно. Почему бы не попробовать то, что понравилось? На мой взгляд тут важна организация, чтобы не было сутолоки, чтоб все было достойно и еще красиво. Это касается не только фирменной одежды, но и общей опрятности. Мы в семье приверженцы фермерской продукции племенного хозяйства "Лазаревское", которая не только вкусная, но и полезная. Мне кажется моя мама знает весь ассортимент этого производителя, заходит только в их магазины, но даже для нее дегустация - это благо. Благодаря дегустации, на которую мама попала в ноябре, на нашем столе появились вкусные новинки, про которые без дегустации она может быть и не узнала бы.

Традицию проведения дегустаций "Лазаревские лавки" будут развивать и в будущем.

ООО ПХ "Лазаревское". Товар сертифицирован.