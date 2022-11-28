"КНАУФ ГИПС Новомосковск": безопасность производства - залог успешного развития

Мастера учебного центра показали процесс заливки самовыравнивающегося пола КНАУФ-Титалин. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Завод КНАУФ в Новомосковске - одно из крупнейших промышленных предприятий строительной индустрии России, основная деятельность которого - это добыча и переработка гипсового камня и производство на его основе современных высококачественных строительных материалов. Приоритетным направлением в работе предприятия является охрана труда и обеспечение безопасности на рабочем месте. Предприятие является пионером по внедрению в России международного «Стандарта безопасности КНАУФ», предполагающего достижение максимального уровня требований к охране здоровья под лозунгом «Безопасность начинается в голове».

Встреча с генеральным директором ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск» Леонидом Третьяковым. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Сегодня на заводе трудятся 455 человек, и все они вовлечены в эту работу. Наши корпоративные ценности: верность делу, партнерство, человечность и дух предпринимательства. А поскольку компания КНАУФ - семейное предприятие, у себя мы тоже культивируем семейные принципы, - рассказывает генеральный директор ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск» Леонид Третьяков. - Поэтому хотим, чтобы наши люди чувствовали себя на производстве, как дома, получали удовольствие от того, что делают на работе.

И надо понимать, что безопасность на производстве тоже начинается с семьи. Потому как, если человек в быту, в своей личной жизни не соблюдает элементарные меры безопасности, то ему трудно и на промплощадке соответствовать требованиям дисциплины. По сути, мы хотим добиться, чтобы наши сотрудники вели себя одинаково и на территории завода, и вне его. Заранее видели условия, создающие потенциально небезопасную ситуацию, и пытались их устранить.

Несколько лет назад на предприятии ввели практику, которая называется «Фабрика идей», в рамках которой не просто даем человеку раскрыться, но и мотивируем на усовершенствование своего рабочего места, обслуживания оборудования. Потому что лучше, чем сам рабочий, свои проблемы не увидит никто. Улучшения, которые предлагают наши сотрудники, дают экономический эффект и благотворно влияют на безопасность труда. Как результат: уже 310 дней на предприятии нет никаких, даже маломальских происшествий.

На производстве "КНАУФ ГИПС Новомосковск": конвейер ГКЛ после выхода листов из сушила. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Перспективы развития построены не только на принципах соблюдения охраны труда, но и экологической безопасности. Сегодня в технологических процессах на поверхности и в подземном комплексе шахты используются высокоэффективные пылегазоулавливающие установки. Степень их очистки составляет до 99%. Это позволяет возвратить обратно в производство 96% уловленной гипсовой пыли от общего образующегося объема.

«КНАУФ ГИПС Новомосковск» в рамках природоохранных мер заканчивает создание нового пункта погрузки камня, максимально отдаленного от жилого массива, прилегающего к санитарно-защитной зоне предприятия. Особенность нового пункта заключается в транспортировке сырья через промежуточный бункер-накопитель по закрытому конвейеру и далее через телескопическое разгрузочное устройство непосредственно в железнодорожные вагоны.

Пункт погрузки гипсового камня в ж/д вагоны через закрытый конвейер. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Модернизация надземной части комплекса эффективно снизит пылевыделение при осуществлении процесса погрузки, - говорит начальник службы охраны труда и промышленной безопасности ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск» Сергей Овчинников. - Кроме того, ввод в эксплуатацию нового пункта, который запланирован на конец текущего года, позволит в 2 раза увеличить объем отгружаемого гипсового камня непосредственно с конвейеров шахты.

Предприятие поступательно расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Одно из основных направлений - изготовление гипсокартонных КНАУФ-листов, обладающих уникальным сочетанием характеристик, - плит звукопоглощающих «Акустика», огнестойких «Файерборд», особо прочных «Сапфир».

Готовая продукция на складе скоро отправится к заказчикам. Фото: Игорь КОПЫТОВ

22 сентября текущего года в столичном Центральном доме архитекторов представили новую для российского рынка разработку: КНАУФ–систему «Шахтная стена» с листом «Шахтный», который производится только на заводе в Новомосковске. В систему входит также специальный профиль. Применение ее ускоряет процесс отделки лифтовой шахты в новостройке в несколько раз. Конструкция обладает высокими звукоизоляционными и огнезащитными характеристиками.

Во время экскурсии по предприятию участники пресс-тура посетили площадку натурных испытаний. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Завод в Новомосковске первым в ряду предприятий КНАУФ в России начал производство нового наливного самовыравнивающегося пола «Титалин». Ключевая особенность продукта - простота и технологичность в работе, его оценят не только профессиональные мастера, но и те, кто делает ремонт своими руками. Мастера учебного центра показали процесс заливки такого пола, а также рассказали про технологию облицовки стен особо прочным листом «Сапфир».

Новомосковское предприятие относится к числу социально ответственных. Много лет завод помогает муниципальной средней школе №14, участвует в развитии стадиона «Гипс». При финансовой поддержке компании проведена реконструкция сквера в пос. Гипсовый рядом с Домом культуры. Здесь каждый год добавляются новые спортивные и детские площадки, устанавливаются малые архитектурные формы, организовано освещение.

Сегодня сквер стал излюбленным местом семейного отдыха, местом проведения досуга молодежи. Эта социальная работа отмечена администрацией МО г. Новомосковск, которая неоднократно выражала благодарность в адрес директора предприятия.

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