Тульский блогер Илья Мамаев судится с Леонидом Агутиным по поводу требования удалить видео с разбором клипа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В арбитражном суде Тульской области рассмотрели иск популярного исполнителя Леонида Агутина с требованием удалить из Сети видеоролик «Какой свет включает Агутин». Помимо удаления ролика певец потребовал опровергнуть информацию, которая порочит его деловую репутацию. Автор видео обвинил Агутина в связи с масонами, нашел в клипе намеки на «число дьявола» и «закат человеческий».

Ответчиком выступил тульский блогер Илья Мамаев, а третьими лицами - интернет-компании и социальная сеть «ВКонтакте».

Тульский Арбитражный суд встал на сторону Агутина, а также обязал блогера выплатить расходы на проведение экспертизы в размере 54 612 рублей и компенсировать артисту 6 000 рублей, затраченные на госпошлину.

Илья Мамаев с таким решением не согласился, и уже 4 апреля будет рассмотрена апелляция на решение.