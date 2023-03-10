В Тульском кремле после реставрации открылось старое здание Музея оружия Фото: материалы пресс-служб

Масштабные работы в здании с более чем 160-летней историей велись на протяжении двух лет. Были проведены новые инженерные коммуникации, выполнена реставрация фасада и помещений, заменена кровля и произведен монтаж новой художественной подсветки.

К открытию Музей оружия подготовил уникальную выставку «И была на Туле сеча великая», посвященную героической обороне кремля от войск крымского хана Девлета Гирея в июне 1552 года. В экспозиции представлено более 250 экспонатов, среди которых как подлинные предметы, так и воссозданные по методу научной реконструкции образцы снаряжения и вооружения XVI-XVIII вв. Мультимедийные комплексы подробнее расскажут о ходе битвы и ее значении.

А в скором времени здесь также появится выставка «Защитники южных рубежей».