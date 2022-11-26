Тульский «Арсенал» разгромно уступил калининградской «Балтике» - 0:5

«Арсенал» - «Балтика» Калининград - 0:5 (0:3) Фото: материалы пресс-служб

Как говорится, ничто не предвещало, но… как сказал один из фанов после матча, «балтийская волна накатила на тульский пряник и он размок». Время не реабилитацию есть – впереди еще 14 туров в 2023 году, и как-то переломить ситуацию в футбольном коллективе еще можно попробовать, но рассчитывать на легкий выход в Премьер-лигу с таким подходом к игре просто невозможно. Тут даже на стыковые матчи особо полагаться не стоит. До них еще надо дожить, а точнее теперь уже выжить.

Да, можно делать скидки на погоду, точнее непогоду, разыгравшуюся в Туле в день проведения 20-го тура Первой лиги. Но, если откровенно, ледяной дождь и для калиниградцев - явление не самое привычное. Так что…

Игра, в принципе, началась на равных – в первые минуты соперники, размявшись посреди поля, вроде бы заиграли ярко, создавая опасные моменты на обеих половинах газона. Однако «первый звоночек» случился уже на 7-й минуте, когда Осипов беспрепятственно добежал до штрафной площадки и нанес удар с правой, отправив мяч чуть выше владений «Арсенала». Следом на 19-й минуте Левашов в одиночку дважды спасал ворота хозяев с угловых, но так не могло продолжаться до бесконечности, и две минуты спустя Гедеон Гузина откликнулся на передачу Лазарева с левого края штрафной площадки и пробил с линии вратарской в правый угол.

На табло – 0:1, и вдохновленные гости перешли в яркую атакующую игру. Чего не сказать о хозяевах. Пять минут – и это дало свой результат. Гузина вошел в штрафную с правого фланга и выполнил прострел - мяч попал в одного из оружейников и отлетел к Мусаеву, который результативно пробил по центру в касание.

А дальше? Ну, пару раз ситуацию накаляли спорные моменты. Тут как раз и пригодилась теститируемая система VAR. Увы, не в пользу туляков. Закономерным итогом стал еще один гол в ворота хозяев на 38-й минуте. Все тот же неутомимый Гузина поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу на левый край штрафной, откуда слету в правый нижний угол пробил Кузьмин.

До конца первой половины игры «Арсенал» создал еще пару интересных моментов. Вначале, казалось бы, перспективный угловой. Потом около центрального круга хозяева заработали штрафной, но ничего полезного из него не выжали, проиграв борьбу на втором этаже. На перерыв команды ушли при счете 0:3.

«Арсенал» - «Балтика» Калининград - 0:5 (0:3) Фото: материалы пресс-служб

Второй тайм начался с атаки калиниградцев, однако, туляков вновь выручил Левашов, выбивший мяч за боковую. В ответ неплохо сыграл Панченко, открыв пятиминутку активности хозяев. Активности, правда, без результативности. В отличие от «Балтики», которая, перехватив инициативу, на 55-й минуте вновь увеличила разрыв в счете – 0:4. Кузьмин выполнил передачу с левого края штрафной в центр на Гузину, который второй раз за матч переправил мяч в сетку ударом в касание.

Последовавшая тройная замена в составе «Арсенала» никак не повлияла на дальнейший расклад игры. Балтийцы реально неспешно перешли на половину поля соперника и принялись разыгрывать позиционное наступление, переводя мяч с фланга на фланг. Но, чувствовалось, что гости уже расслабились в атаке. Оружейники попытались этим воспользоваться, но без толку. Поле покинул Гузина, нанесший столько урона хозяевам, но и это не спасло исход встречи. Более того, уже под занавес матча Пряхин ворвался в штрафную площадку через центр и упал, но мяч отскочил к Мусаеву, который не растерялся, точно пробив в касание.

На табло – 0:5. При таком раскладе, казалось бы, надо приложить все усилия, чтобы «размочить» счет, но… даже обоюдосторонние замены не принесли результата. Хотя в добавленные минуты хозяева создали сразу два острых момента. Вначале Сокол ворвался в штрафную калининградцев правым краем и нанес точный удар - Латышонок отбил мяч перед собой, а следом Григорян пробил с правого угла вратарской – и вновь голкипер «Балтики» перевел мяч на угловой, который опасным не получился.

А зафиналить хочется беспристрастной статистикой: «Балтика» одерживает четвертую победу подряд, тульский же «Арсенал» - уже два тура без побед. Калининградцы сохранили лидерство в лиге с 41 очком на балансе, а оружейники на пятом месте с 32-мя.

«Арсенал» - «Балтика» Калининград - 0:5 (0:3)

Голы: Гузина (21, 0:1), Мусаев (26, 0:2), Кузьмин (36, 0:3), Гузина (55, 0:4), Мусаев (78, 0:5).

«Арсенал»: Левашов, Мануйлов (Сокол, 63), Сериков, Григалава, Насыров (Суханов, 80), Кайнов, Яковлев (Янов, 63), Григорян, Алиев (Ставпец, 63), Панченко, Луценко (Изотов, 80).

«Балтика»: Латышонок, Остойич, Осипов, Радмановац, Валиахметов (Дудиев, 68), Казаев (Кашчелан, 82), Лазарев (Кленкин, 82), Маляров, Кузьмин (Пряхин, 68), Мусаев, Гузина (Барков, 77).

25 ноября. Тула. Центральный стадион. Судьи Антон Фролов, Дмитрий Сафьян, Денис Березнов (все – Москва).