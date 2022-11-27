28 ноября в Туле без электричества останутся десятки улиц Фото: Алексей ФОКИН

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 11:00 - ул. Оружейная, 1-в; ул. Ф. Энгельса, 159 корп.2 (МТС);

с 9:00 до 12:00 - п. Н-Октябрьский, 25-35;

с 9:00 до 16:30 - п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Лесная, 1-8, 10-а, 10-б; ул. Клубная, 15-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.), 25-а, 27-а; ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.), 45-а; ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28; ул. Советская, 1, 3; Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.); 2-й Клинской пр-зд, 2; 4-й Клинской пр-зд, уч. 8; ул. Мосина, 8, 8-д, 10, 31; ул. Вяземская, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 10-11-б; ул. Ряжская, 10; ул. Сызранская, 11; Сызранский пр-зд, 6; ул. Замочная, 1; ул. Ушинского, 35-47, 4, 40-б, 40-б/1, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 35-в, 36-а, 37-а, 37-в, 37-б, 36-в, 36-б, 38-а, 38-в, 39-а, 40-в, 40-а, 40-а/1, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-б, 46-в, 12-в, 48-в, 48-е; ул. Ушинского, 1-16, 29-34, 12-а, 12-б, 12-в, 12-д, 10-а, 10-б, 27-в, 29-а; ул. Ушинского, 16-а (А/к № 23); п. Хомяково: ул. Хомяковская, 2, 3-а, 4, 5, 7, 8-б, 11-а, 12; Хомяковский пр-зд; ул. Берёзовская; ул. Новая, 1-29 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а; ул. Зелёная, 1-11; ул. Солнечная, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 7-а, 22-а, 29-а; д. Скорнево (СНТ "Родник"); ул. Декабристов, 94, 41-а, 54-108 (чётн.), 41-75 (нечётн.); ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.); ул. Марата, 156; ул. Кирова, 115-131 (нечётн.), 144-156 (чётн.);

с 13:00 до 16:00 - пер. Городской, 21, 54, 64, 41; ул. Овражная, 17;ул. Рязанская, 44-б; пер. Городской, 41; Т.О. СП Ильинское в 1000 м. ю/з от д. Гостеевка (Глиняный карьер "Кирпичного з-да").