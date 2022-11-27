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Происшествия27 ноября 2022 7:15

Тульские силовики задержали калужанина за неоднократную пропаганду свастики

Теперь ему грозит тюремный срок
Игорь КОПЫТОВ
Тульские силовики задержали калужанина за неоднократную пропаганду свастики

Тульские силовики задержали калужанина за неоднократную пропаганду свастики

Фото: соцсети

23 ноября в Киреевском районе Тульской области ранее неоднократно судимый 37-летний калужанин публично демонстрировал нанесенные на тело татуировки свастики и иной нацистской символики в связи с тем, что является патриотом Украины.

Правоохранители задержали нарушителя. С учетом того, что в марте этого года мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичные деяния по ст. 20.3 КоАП РФ, теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282.4 УК РФ.

В полиции изучают противоправное поведение калужанина, ведется следствие.

Согласно санкциям этой статьи ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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