Тульские силовики задержали калужанина за неоднократную пропаганду свастики Фото: соцсети

23 ноября в Киреевском районе Тульской области ранее неоднократно судимый 37-летний калужанин публично демонстрировал нанесенные на тело татуировки свастики и иной нацистской символики в связи с тем, что является патриотом Украины.

Правоохранители задержали нарушителя. С учетом того, что в марте этого года мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичные деяния по ст. 20.3 КоАП РФ, теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282.4 УК РФ.

В полиции изучают противоправное поведение калужанина, ведется следствие.

Согласно санкциям этой статьи ему грозит до 4 лет лишения свободы.