Мобилизованные из Новомосковска Тульской области получат от земляков 130 саперных кошек

Мобилизованные из Новомосковска получат от земляков 130 саперных кошек Фото: соцсети

Саперные кошки используют для обезвреживания растяжек, разминирования и безопасного пересечения местности и эвакуации раненых. Этот тактический инструмент обладает широким функционалом в боевых условиях. Кроме того, они небольшие, легкие и быстро разбираются и собираются, благодаря чему их можно всегда носить с собой в кармане жилета.

Первая партия саперных кошек вошла в гуманитарный груз, который новомосковцы в ближайшее время передадут мобилизованным землякам.