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Общество25 ноября 2022 8:30

Мобилизованные из Новомосковска Тульской области получат от земляков 130 саперных кошек

Отмечается, что это только первая партия
Игорь КОПЫТОВ
Мобилизованные из Новомосковска получат от земляков 130 саперных кошек

Мобилизованные из Новомосковска получат от земляков 130 саперных кошек

Фото: соцсети

Саперные кошки используют для обезвреживания растяжек, разминирования и безопасного пересечения местности и эвакуации раненых. Этот тактический инструмент обладает широким функционалом в боевых условиях. Кроме того, они небольшие, легкие и быстро разбираются и собираются, благодаря чему их можно всегда носить с собой в кармане жилета.

Первая партия саперных кошек вошла в гуманитарный груз, который новомосковцы в ближайшее время передадут мобилизованным землякам.

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