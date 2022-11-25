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Звезды25 ноября 2022 7:26

В семье знаменитого тульского гуся-блогера из «Добродея» - пополнение

Теперь здесь живут три гуся
Игорь КОПЫТОВ
В семье знаменитого тульского гуся-блогера из «Добродея» - пополнение

В семье знаменитого тульского гуся-блогера из «Добродея» - пополнение

Фото: материалы пресс-служб

В соцсетях, в группе ремесленного двора «Добродея» недавно к Добрыне и Берегине присоединилась представительница холмогорской породы, гусыня Забава, которая рассказывает веселые истории о жизни здешних пернатых обитателей.

Новую птицу резиденции первого в мире гуся-блогера Добрыни подарили в одном из летних путешествий в рамках проекта #ГусьПутешествует, когда расписные фигурки гусей отправились вместе с туляками по России и Тульскому краю.

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