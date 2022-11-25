В семье знаменитого тульского гуся-блогера из «Добродея» - пополнение Фото: материалы пресс-служб

В соцсетях, в группе ремесленного двора «Добродея» недавно к Добрыне и Берегине присоединилась представительница холмогорской породы, гусыня Забава, которая рассказывает веселые истории о жизни здешних пернатых обитателей.

Новую птицу резиденции первого в мире гуся-блогера Добрыни подарили в одном из летних путешествий в рамках проекта #ГусьПутешествует, когда расписные фигурки гусей отправились вместе с туляками по России и Тульскому краю.