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Общество25 ноября 2022 6:20

11 исков об оспаривании призыва по частичной мобилизации подано в тульские суды

Об этом стало известно от делегатов Х Всероссийского съезда судей
Игорь КОПЫТОВ
11 исков об оспаривании призыва по частичной мобилизации подано в тульские суды

11 исков об оспаривании призыва по частичной мобилизации подано в тульские суды

Фото: Алексей ФОКИН

С момента объявления в России частичной мобилизации 21 сентября в суды Тульской области было подано 11 исков об оспаривании призыва на военную службу. Однако в производстве сейчас находятся только 3 дела. Кроме того, два иска рассматриваются в Алексине и Новомосковске, еще 3 - переданы в военный суд.

Также 3 дела не были приняты к рассмотрению, так как в суд обращались супруги военнослужащих без необходимых доверенностей. Три дела были прекращены, в том числе в связи с отказом от иска.

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