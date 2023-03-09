Коронавирус в Тульской области: 69 новых случаев заболевания за последние сутки на 9 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 9 марта, 115 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 184 755 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 3 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 150 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 366 жителей региона.