Цифровому равенству в Тульской области быть

Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» продолжится и в этом году.

Дело было в деревне Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района, где проживает 400 человек. У жителей села появилась возможность пользоваться мобильными связью и интернетом по технологии LTE (4G). И люди этой возможностью воспользовались, да еще как!

Чтобы понять отдачу от этого благого дела, достаточно одной единственной цитаты.

- В прошлом году мы построили и запустили в Тульской области базовые станции в 9 населенных пунктах, в которых суммарно проживают больше 2,5 тысяч человек, у которых раньше не было ни мобильной связи, ни интернета, - рассказывает директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов. - Вы спросили меня про результат – ответ будет исключительным! Нам не просто ответили взаимностью, а показали, насколько реализация этого проекта была важна и долгожданна. Всего за несколько месяцев с запуска базовых станций жители 9 сел и деревень проекта скачали около 47 тысяч гигабайтов интернета. Этого трафика хватило бы на просмотр видео длительностью порядка 70 тысяч часов. Если еще понятнее: для просмотра 70 000 раз фильма «Весна на Заречной улице».

Да уж, возможность быстро связаться с человеком или получить важную информацию всегда ценилась очень высоко, а сегодня тем более. Получается, что люди буквально дорвались до долгожданного интернета. Опять же говорящие цифры: в среднем каждый пользователь здесь потребляет на 30-50% больше дата-трафика, чем, скажем, абонент из Тулы или одного из районных центров нашей области.

Напомним, что данный нацпроект реализует Минцифры РФ совместно с «Ростелекомом» и российским оператором Tele2, который выступает в качестве центра компетенций.

В прошлом году в нашем регионе построены и запущены базовые станции в 9 населенных пунктах.

Почему бьют рекорды

Тогда, в октябре 2022-го, нам говорили только о планах по строительству новых базовых станций. Но все, что планировалось, выполнили ранее срока. Теперь можно смело назвать те счастливые населенные пункты, куда пришел скоростной интернет.

По программе УЦН 2.0 в прошлом году базовые станции открыты в населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек: села Пушкино Алексинского района, Молоденки Кимовского района, Пирогово 1-е Щекинского района, деревня Кочкино и село Пожилино Ефремовского района, деревня Дьяково и село Лужны Чернского района, поселок Кировский Тепло-Огаревского района.

Мы решили спросить мнение у жителей этих населенных пунктов, совершив в феврале небольшой рейд по нашему прекрасному Тульскому краю.

Михаил Колганов, житель Ефремовского района:

- У нас не было интернета в принципе, связь мобильная практически не ловилась. Когда мне звонили из Тулы, я всегда был вне зоны действия сети.

Что сейчас? Мы с сыном даже фильмы на смартфоне смотрим, ничего не зависает. После подключения нашего населенного пункта к базовой станции сын стал лучше учиться, может пользоваться интернетом в школьных целях, быть на связи с одноклассниками. А мы всегда на связи с педагогом. Другая жизнь!

Анна Голубева из поселка Кировский:

- Сегодня технологии помогают людям почти во всех сферах жизни, а основным проводником в цифровую среду стал смартфон. Раньше для жителей поселка телефон был бесполезным подарком, все равно связи никакой не было. (Смеется.) Летом вообще связь пропадала у нас, невозможно было никуда дозвониться. Теперь таких проблем нет. Сейчас и связь отличная, даже рядом с домом и во дворе, интернет тоже нормальный: примерно 50 Мбит/с.

- А как вы сим-карту получили? В город ездили, чтобы подключиться?

- Нет, конечно. Да, офиса продаж услуг мобильных операторов у нас пока нет. После запуска базовых станций в эксплуатацию к нам приезжали специалисты «Ростелекома» и Tele2 для оформления договоров и выдачи сим-карт. Научили, как грамотно выбрать или сменить тариф, как пользоваться личным кабинетом и др.

Антон Смазнов, житель Чернского района:

- Здорово, что теперь многим жителям нашего региона стал доступен стабильный интернет. Моя семья стала активно пользоваться цифровой средой: электронных сервисов оказалось великое множество. Разобрались со всем быстро! Если бы меня попросили назвать, что мне больше всего запомнилось из счастливых событий последних месяцев – я бы точно сказал: «Ура! Интернет пришел!» Какие услуги освоили? Во-первых, простое общение с близкими стало обычной вещью, всегда можно узнать, где дети, быть из-за этого спокойным! К врачу удобно записаться через интернет, и в целом получать весь спектр того, что доступно на портале Госуслуги, делать покупки прямо из дома, оплачивать счета, сразу узнавать про водительские штрафы и многое другое.

Счастливых станет больше

Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» продолжится в нашем регионе и в этом году. О результатах запуска сети этого года объявят уже в скором времени.

При этом хочется отметить еще один важный момент: жители могут быть уверены – базовые станции появятся именно там, где нужно людям. Планы развития в рамках программы УЦН 2.0 ежегодно составляют на основе данных народного голосования на Госуслугах.

Так что пора сделать главный вывод: развитие и совершенствование цифровых технологий продолжается!

Знай наших!

Тульская область – в числе лидеров по цифровой трансформации регионов России

6 марта заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев отметили лучших руководителей цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, вручив им Белую книгу цифровой экономики за 2022 год.

В их числе – заместитель председателя Правительства – министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков. Он был отмечен за лучший результат цифрового развития среди руководителей цифровой трансформации регионов РФ в 2022 г.

Заместитель председателя Правительства – министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков отмечен за лучший результат цифрового развития среди руководителей цифровой трансформации регионов РФ в 2022 году.

- На достигнутом не останавливаемся. Впереди у нас много работы по решению важных стратегических вопросов. Мы оперативно адаптируемся к новым реалиям, решаем множество задач и строим планы цифровой трансформации всех отраслей экономики региона, – отметил Ярослав Раков.