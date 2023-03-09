Учиться на ультрасовременной сельхозтехнике

На минувшей неделе стартовал проект по созданию в России технопарков профобразования. Работа проводится в рамках федеральной программы «Профессионалитет» совместно с Минпросвещения России. Первые из них создаются одновременно в Калужской и Нижегородской областях.

2 марта в Нижегородской области в рабочей поездке находился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Вместе с губернатором региона Глебом Никитиным он запустил проект.

В Калуге Федеральный технопарк профессионального образования начнет работу, как ожидается, с 1 сентября. Он займет территорию около 28,5 тысячи квадратных метров: там будут созданы 24 современных высокотехнологичных мастерских, а обучение ежегодно смогут проходить свыше пяти тысяч специалистов.

Необходимость создания таких технопарков связана с тем, что рабочие профессии постепенно приобретают высокотехнологичную основу, и требуют от работника регулярного освоения современных компетенций. Это будут своеобразные Всероссийские центры повышения квалификации преподавателей системы среднего профессионального образования со всей страны. При этом в них также смогут проходить обучение студенты и школьники.

- Уверен, что технопарк будет востребован не только в Калужской области, но и всеми соседними регионами Центрального федерального округа, - отметил присутствовавший в режиме видеосвязи на торжественной церемонии открытия Нижегородского технопарка заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов. - В прошлом году было закуплено большое количество оборудования для организации мастерских. В августе планируется завершить все строительно-монтажные работы, расставить оборудование, чтобы уже с началом нового учебного года запустить образовательный процесс.

Учиться на ультрасовременной сельхозтехнике

Калужский Федеральный технопарк профессионального образования будет оснащен передовой сельскохозяйственной техникой Ростсельмаш. Здесь будут представлены два зерноуборочных комбайна RSM 161, мощный кормоуборочный комбайн F 2550 и популярный трактор Ростсельмаш 2400, а также разнообразная прицепная техника к ним, позволяющая проводить полный спектр обработки сельхозугодий и различных культур.

Именно эти агрегаты сейчас пользуются повышенным спросом у местных аграриев, активно пополняя автопарки хозяйств.

ООО «Биларго» уже успело оценить преимущества тракторов серии Ростсельмаш 2000. Рассказывает заместитель председателя компании Вадим Ступинский:

- В нашем парке техники есть комбайны ACROS 550, NOVA 340 производства Ростсельмаш и в 2022 году появился трактор Ростсельмаш 2375 того же производителя. Это надежные машины, которые хорошо себя показывают в работе. Трактор в сезон просто выручил, отлично обработал 700 гектар: мы другие наши почвообрабатывающие машины даже не задействовали. Неприхотлив и способен работать практически круглосуточно – основные плюсы данной модели. При должной эксплуатации ремонт трактора не потребуется. Мы очень довольны, даже не ожидали такой выработки. Ростсельмаш превзошел ожидания: точно уверен, производитель отвечает за качество своей продукции, а мы этому качеству доверяем и всем советуем.

ОАО «Рассвет» - давний партнер ООО ТЦ «Агрит» - официального дилера Ростсельмаш. Генеральный директор хозяйства Алексей Медынцев поделился впечатлениями от работы техники:

- В хозяйстве несколько машин от Ростсельмаш. В 2022 году наш парк пополнился зерноуборочным комбайном RSM 161, успели проверить его в поле, - показатели радуют. Скорость работы, даже при урожайности, свыше 30 ц/Га не падала ниже 6 км/ч. Качество обмолота на очень высоком уровне, зерно чистое. Потребление топлива - в пределах нормы, заявленной производителем. А еще у нас есть трактор Ростельмаш 2375 - это наш надежный помощник, в любую погоду, на любом поле. Нет никаких нареканий, со своей задачей справляется. Сел, поехал, отработал, приехал, вылез чистый. Шумоизоляция хорошая, климат-система работает. Простой, понятный. Именно такой трактор и должен быть в хозяйствах.