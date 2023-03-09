Тульский «АКМ» выиграл у «Лады» в решающем матче 1/8 финала Кубка Петрова Фото: материалы пресс-служб

Счет открыли гости только во втором периоде. На 33 минуте матча «Лада» вроде бы увеличила перевес в счете до двух шайб, но видеопросмотр показал, что гола нет. Зато под конец третьего периода Александр Кулагин сравнял счет.

В начале первого овертайма Евгений Воронков был наказан за подножку, и в ворота туляков назначили буллит. Иван Куликов отразил бросок и игра продолжилась. Во втором овертайме Артем Артемов забросил решающую шайбу и принес победу тулякам выход в 1/4 финала.

Комментируя игру, главный тренер «АКМ» Олег Горбенко отметил: «...Ребята и через не могу, и травмы были – играли через свою боль. Огромная благодарность за этот шаг. Они сейчас творят историю хоккея в Туле. Спасибо сопернику, очень интересная серия. Хороший соперник и физически, и тактически. Очень рады, что серию прошли с положительным результатом.»

Таким образом, 11 и 12 марта «АКМ» сыграет с «Рубином» в Тюмени. Дома игры пройдут 15 и 16 марта. Дополнительные встречи предусмотрены 19, 22 и 25 марта.