С 8 марта! Дорогие и любимые женщины!

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Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днём!

В этот весенний праздник мы говорим самые добрые слова нашим женам, мамам, бабушкам, сестрам, коллегам-женщинам.

Своей красотой, чуткостью, заботой и неравнодушием вы делаете мир вокруг лучше.

Вы храните тепло домашнего очага, воспитываете детей. Умеете искренне сочувствовать, сопереживать и вдохновлять.

Особенно это ценно сегодня, когда нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, жизненно необходим надежный тыл.

Ваша поддержка укрепляет их дух, помогает чувствовать связь с родным домом, стойко справляться с трудностями на передовой.

Спасибо вам за все, что вы делаете.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и внимания близких!

С праздником!

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Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы:

Дорогие женщины!

Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с Международным женским днем!

Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем дань искреннего уважения и благодарности нашим женщинам за их доброту, любовь и терпение, умение сочетать профессионализм и активную общественную деятельность с нежностью и чутким отношением к окружающему миру.

От вашей житейской мудрости, сердечности и оптимизма во многом зависит воспитание подрастающего поколения, а значит – настоящее и будущее нашей страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного весеннего настроения!

Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных дней!

Всего самого доброго вам, вашим родным и близким!

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Ольга Слюсарева, глава муниципального образования город Тула и Илья Беспалов, глава администрации города Тулы:

Дорогие женщины!

От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы от всей души поздравляем вас с Международным женским днем!

В этот главный праздник весны бесконечные слова благодарности и восхищения звучат в адрес мам, бабушек, жен, дочерей и сестер. Именно с вами, дорогие женщины, связано все самое важное в жизни каждого человека: семья, дети, благополучие и уют домашнего очага.

В современном мире нет такой сферы деятельности, где женщины не проявили себя: от управления крупными организациями и предприятиями до силовых структур и бизнеса. Вам покоряются профессиональные задачи любой сложности. Немало сил вы вкладываете в развитие областного центра и нашего региона.

В условиях новых вызовов, стоящих перед нашей страной, вы делаете мир лучше и добрее, сочетая в себе мудрость, чуткость, сострадание и неимоверную внутреннюю силу. Спасибо, что каждый день с огромной самоотдачей трудитесь и на работе, и дома, оставаясь обаятельными и неповторимыми.

Выражаем искреннюю признательность и глубокое уважение женщинам, которые несут службу в рядах Вооруженных Сил России. С особыми словами поддержки мы обращаемся к матерям, женам и сестрам наших военнослужащих, которые защищают Родину в ходе специальной военной операции. Никакими словами невозможно передать вашу тревогу и волнение за своих близких и родных. Вместе с вами за них переживает и молится вся страна.

Милые женщины! От всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов. Пусть наступающая весна подарит вам больше солнца, тепла и ярких событий. Будьте счастливы и любимы!

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Е. А. Дронов, генеральный директор АО «АН «Туламашзавод», Герой Труда РФ:

Дорогие женщины!

От имени всех мужчин нашего трудового коллектива примите самые теплые поздравления с прекрасным весенним праздником - Международным женским днем!

Мы искренне восхищаемся талантом женщин делать нашу жизнь светлой, радостной, гармоничной. Вы дарите нам безграничную любовь, доброту, чуткость и заботу. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта и радушия.

Современные женщины успешно совмещают профессиональную деятельность и заботу о близких людях. Благодаря природной мудрости, удивительной внутренней силе вам удается преодолевать все жизненные трудности и решать подчас самые сложные задачи. Вы бережете семейный очаг и воспитываете детей, одновременно достигая вершин в работе.

Пусть 8 Марта подарит вам весеннее настроение и исполнение желаний, восхищение родных и друзей! Желаю вам здоровья, счастья, любви, семейного благополучия!

Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с весенним праздником, Международным женским днем 8 Марта!

Со дня основания завода вы стали равноправными членами трудового коллектива, ни в чем не уступая мужчинам. Нет на свете профессии, которая была бы не под силу женщине. И вы убедительно доказываете это своим самоотверженным трудом в цехах и отделах Машзавода и дочерних предприятий. Многие из вас награждены орденами и медалями и удостоены почетных званий. Обладая высоким творческим потенциалом, вы, женщины, и в военные годы, и в мирное время активно участвуете в общественной жизни и вносите своим трудом весомый вклад в развитие и культуру производства.

Спасибо вам, милые красавицы России, за профессионализм, исполнительность, собранность и аккуратность, за вашу верность и особенную стать. Желаю вам в этот по-настоящему женский праздник, чтоб каждый новый день расцветал ароматными нежными цветами, а в окружении всегда были только добрые и отзывчивые люди. Пусть ваша жизнь будет наполнена плодами хороших дел и гармонией с окружающим миром. Доброго здоровья, любви, взаимопонимания и согласия вам и вашим семьям. С праздником!

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Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» И. Н. Курилов:

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем!

Пусть этот день подарит вам прекрасное настроение и станет источником вдохновения для новых идей и радостных событий!

Желаю, чтобы близкие люди окружали вас своей заботой и теплом, а жизнь наполнялась новыми положительными впечатлениями и яркими эмоциями!

Счастья, любви и мира вам, крепкого здоровья, достатка и семейного благополучия!

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Генеральный директор ПАО «НПО «Стрела» В. В. Чапкин:

Дорогие женщины!

От имени всех мужчин нашего трудового коллектива примите самые теплые поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем!

Мы искренне восхищаемся талантом женщин делать нашу жизнь светлой, радостной, гармоничной. Вы дарите нам безграничную любовь, доброту, чуткость и заботу. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта и радушия.

Современные женщины успешно совмещают профессиональную деятельность и заботу о близких людях. Благодаря природной мудрости, удивительной внутренней силе вам удается преодолевать все жизненные трудности и решать подчас самые сложные задачи. Вы бережете семейный очаг и воспитываете детей, одновременно достигая вершин в работе.

Пусть 8 Марта подарит вам весеннее настроение и исполнение желаний, восхищение родных и друзей! Желаю вам здоровья, счастья, любви, семейного благополучия!

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Генеральный директор АО ЦКБА Хомяков Александр Викторович:

Милые женщины!

Примите искренние поздравления с Международным женским днём - 8 Марта!

Природа наделила женщину неугасаемой любовью, жизненной стойкостью и красотой. Вы способны соединить в себе нежность и ум, твёрдость духа и терпеливость, каждодневные заботы и неотразимое обаяние. На своих хрупких плечах вы держите саму жизнь с момента её зарождения. Вы - хранительницы семейного очага. В напряженном ритме современной жизни вы успеваете строить карьеру и воспитывать детей, заниматься общественной работой и вести семейные дела.

В этот весенний день выражаю вам благодарность за нежность, заботу и поддержку, душевное тепло, которое вы нам дарите каждый день.

Желаю всем прекрасным женщинам исполнения желаний и успехов во всем. Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы. Пусть в доме будет уют и согласие, а в душе -тепло и любовь!

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Генеральный директор охранного холдинга «БАРС» А. Н. Кишалов:

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Первый весенний праздник всегда отмечается нами с особой теплотой и сердечностью. Этот день наполнен самыми добрыми чувствами к нашим мзмам, женам, дочерям, коллегам по работе - ко всем близким нашему сердцу женщинам.

Вам удается находить время на работу, карьеру, заботу о семье, и при этом вы остаетесь воплощением нежности, мудрости и красоты. В этот день хочется пожелать вам весеннего настроения, тепла, красоты, счастья и семейного благополучия.

Пусть все задуманное обязательно исполнится, а родные и близкие всегда будут надежной опорой! Счастья вам, милые женщины! Вы - главное наше богатство!

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Илиана Марина, исполнительный директор «Клиники Эксперт» Тула:

Дорогие женщины! «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» ТУЛА от всей души поздравляет вас с Международным женским днем - 8 Марта!

В праздник весны и любви от всего сердца желаем, чтобы вас всегда окружали миллионы цветов и улыбок. Пусть ваша жизнь будет бесконечным караваном счастья! Любите этот мир и берегите свой семейный очаг! Пусть с 8 Марта начнется новая, захватывающая страница жизни, наполненной чудесными событиями, встречами и возможностями!

Желаю везения и драйва, искрометного юмора, щедрых подарков судьбы и верных единомышленников! Пусть вокруг бушует и кипит энергия любви и радости! Здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким!

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Главный внештатный специалист стоматолог ДЗ МЗ Тульской области, главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника». Президент Тульской областной общественной организации стоматологов А. А. Эрк:

Дорогие, очаровательные и неповторимые!

Примите самые искренние и самые теплые поздравления с Международным женским днем - 8 Марта!

Восхищайте всех вашей красотой, радуйте близких улыбками, наполняйте свою жизнь грандиозными планами и великими успехами, оставайтесь отражением лучезарной доброты и милосердия.

Пусть множится счастьем ваша жизнь!

Здоровья, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!