«За твоей спиной мы: я, дети и вся Россия»: «Жены героев» в Туле признались в любви к своим защитникам

Организаторы проекта помогают каждой участнице

Там, где полоса на взлет,

Потерян небосвод,

На до и после нас,

Не обрывая связь.

Приду к тебе во снах,

Приду к тебе в стихах,

Над заревом огня

Я буду ждать тебя.

Зимами, веснами, ясными звездами

Путь освещу пред тобой,

Я буду ждать тебя

За снегопадами, много ли надо мне,

Лишь бы вернулся домой... Живой!

Под эту песню Юты на экране сменяются фотографии жен военнослужащих из Тулы. Рядом с каждой - письмо самому дорогому человеку, написанное с такими теплом, любовью и нежностью, что становится немного неловко. Как будто читаешь личную переписку: в этих строчках и надежда, и вера в лучшее, в будущее, которое вот-вот должно наступить. И пустота от потери, которую уже никогда ничем не заштопать... Сама певица была до слез впечатлена роликом: «Спасибо за это видео, девочки! Вы тоже наши герои».

Проект «Жены героев» родился в Самаре, его инициатором стала жена генерал-майора Екатерина Колотовкина. Сегодня фотовыставки «Жены героев» уже проходят в Дубне, Чите, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Иркутске. И таких городов становится все больше. Ведь в каждом из них своих героев ждут дома.

Теперь фотопроект пришел и в Тулу. Фотограф Сергей Сахаров и жена участника СВО Александра Крючихина обратили внимание на выставку в Самаре и поделились мыслями друг с другом. Почему бы нет? Такой проект должен быть и в Туле!

Об этом инициаторы рассказали знакомым, так и собралась команда организаторов, все из одного подразделения - жёны участников СВО Александра Крючихина, Елена Стригина, Ольга Беляева, Виктория Несолёнова. Пригласили еще одного фотографа Елену Баринову, которая сразу же согласилась помочь.

- Когда началась СВО, обстоятельства сплотили нас, жен, и за этот год помогли осознать, что мы хоть и слабый пол, но сильные и надежные, - рассказывают они. - Связи с мужьями не было, и мы пытались любыми способами получить хоть какую-то весточку. Всего лишь услышать родной голос. Всего два слова: «Все хорошо». Этого было достаточно, чтобы выдохнуть и на минуту перестать переживать, - рассказали организаторы.

По их словам, все происходило очень быстро.

- Мы собрали всех желающих участниц: с нами жены офицеров, сержантов, ефрейторов, а также мобилизованных. Мы создали и активно ведём группу в ВКонтакте, там мы всегда на связи с участницами по любому вопросу, касающемуся проекту: нет кителя- дадим, не знаешь, как прикрепить медали- поможем!

7 марта торжественное открытие фотовыставки проекта "Жены героев" состоялось в атриуме Тульского Кремля. Здесь были и сами участницы, которые могли сфотографироваться рядом со своими портретами, и зрители, восхищающиеся мужеством и силой этих женщин Сегодня фотовыставки «Жены героев» уже проходят в Дубне, Чите, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Иркутске. И таких городов становится все больше. Ведь в каждом из них своих героев ждут дома.

Ну а мы не будем больше писать - лучше прочтите строки, которые написали сами героини этого проекта.

Ольга

Александра

Дарья

Анна

Олеся

Виктория

Елена

Влада

Мила

Анастасия

Кристина

Валерия

Анна

Наталья

Софья

Дарья

Виктория

Василина

Юлия

Карина

Организаторы и авторы фотопроекта в Туле: жены участников СВО Александра Крючихина, Елена Стригина, Ольга Беляева, Виктория Несоленова. Фотографы: Сергей Сахаров, Елена Баринова.

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