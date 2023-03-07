Депутатская инициатива: в Тульской области могут увеличить время продажи алкоголя Фото: соцсети

Парламентарии предлагают увеличить разрешенный промежуток для продажи алкогольной продукции до 12 часов - с 10:00 до 22:00 во все дни недели - как в будние, так и в выходные и праздничные дни.

По мнению депутатов, такая инициатива позволит снизить нелегальную продажу алкоголя и создаст для добросовестных производителей здоровую конкурентную среду. Введенные ранее ограничения по инициативе ныне покойного председателя правительства Тульской области, увы, не принесли должной отдачи.

Напомним, в Орловской и Калужской областях алкогольные отделы магазинов уже сейчас открываются в 10:00. В Курской, Московской и Рязанской областях приобрести спиртное и вовсе можно даже с 8:00 утра.