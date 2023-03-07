Дочь Сергея Крылова напала на полицейского в Туле: возбуждено уголовное дело Фото: соцсети

Региональный следком подтвердил факт инцидента в клубном ресторане «Огонек», в ходе которого ударили сотрудника правоохранительных органов. Утром 5 марта в клубном ресторане «Огонек», который находится на ул. Каминского в Туле, произошел скандал, и на адрес вызвали сотрудников полиции. В ходе разбирательства на одного из стражей порядка набросилась посетительница и ударила его ногой. Выяснено, что нападавшая — 43-летняя дочь известного певца Сергея Крылова.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании женщине меры пресечения.

По вменяемой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.