Тульским аграриям могут компенсировать потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий Фото: Алексей ФОКИН

Согласно последним данным, в этом году в Тульской области посевами было занято 970 тысяч га, что больше чем в прошлом. На сегодня убрано 95% зерновых и рапса: 2,65 млн тонн и 245 тысяч тонн соответственно. Зерновых собрано больше, чем годом ранее, а урожай рапса – рекордный. Также аграрии убрали почти 87% сои – 88,1 тыс. тонн, 70% картофеля и других овощей – 557 тысяч тонн, 62% подсолнечника – 75 тысяч тонн.

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, регион обратился за финансовой помощью в Правительство РФ. Сейчас аграрии могут попросить компенсацию за потери урожая.

Также введение режима ЧС позволит не штрафовать аграриев за невыполнение целевых показателей по полученным субсидиям. А банки смогут рассмотреть возможность пролонгировать действующие кредиты.