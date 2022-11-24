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Общество24 ноября 2022 14:16

Тульским аграриям могут компенсировать потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий

С 24 ноября в регионе вводен режим чрезвычайной ситуации в сельскохозйственной сфере
Игорь КОПЫТОВ
Тульским аграриям могут компенсировать потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий

Тульским аграриям могут компенсировать потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий

Фото: Алексей ФОКИН

Согласно последним данным, в этом году в Тульской области посевами было занято 970 тысяч га, что больше чем в прошлом. На сегодня убрано 95% зерновых и рапса: 2,65 млн тонн и 245 тысяч тонн соответственно. Зерновых собрано больше, чем годом ранее, а урожай рапса – рекордный. Также аграрии убрали почти 87% сои – 88,1 тыс. тонн, 70% картофеля и других овощей – 557 тысяч тонн, 62% подсолнечника – 75 тысяч тонн.

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, регион обратился за финансовой помощью в Правительство РФ. Сейчас аграрии могут попросить компенсацию за потери урожая.

Также введение режима ЧС позволит не штрафовать аграриев за невыполнение целевых показателей по полученным субсидиям. А банки смогут рассмотреть возможность пролонгировать действующие кредиты.

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