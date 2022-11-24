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Происшествия24 ноября 2022 8:48

В Ефремове Тульской области женщина с ребенком отравились угарным газом

В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает
Игорь КОПЫТОВ
В Ефремове Тульской области женщина с ребенком отравились угарным газом

В Ефремове Тульской области женщина с ребенком отравились угарным газом

Фото: материалы пресс-служб

22 ноября около полуночи в городе Ефремове 40-летняя женщина и ее 14-летняя дочь отравились угарным газом. Женщину с ребенком доставили в медицинское учреждение.

По данному факту в региональном СК начали доследственную проверку. Сотрудники ведомства произвели осмотр квартиры, газовой колонки, дымохода и вентиляционных каналов, опросили пострадавших, изучили документацию по обслуживанию оборудования, организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

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