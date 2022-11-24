В Тульской области введен режим ЧС из-за гибели урожая Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 24 ноября в Тульской области введен режим чрезвычайной ситуации в агропромышленной сфере из-за гибели части сельхозкультур и недсбора урожая. Он будет действовать до особого распоряжения.

В числе главных приоритетов — обеспечение уборки урожая, ежедневный мониторинг развития ситуации, обобщение и анализ размера ущерба сельхозкомпаний, рассмотрение вопросов оказания помощи частным фермерам.

По прогнозам, из-за неблагоприятных погодных условий не будут убраны посевы на территории около 70 тысяч га, что составляет около 7,2% от 970 тысяч га общей площади посевов.

Выполнение мероприятий ЧС возложено на первого заместителя губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.