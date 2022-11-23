Работодатели Тульской области вводят собственные меры поддержки семей мобилизованных Фото: материалы пресс-служб

В регионе некоторые работодатели вводят собственные меры поддержки военнослужащих в рамках частичной мобилизации и членов их семей. Некоторые организации формируют вещевые наборы для мобилизуемых работников, другие предоставляют социальный пакет, который включает санаторно-курортное обеспечение, отдых и оздоровление детей. Также оказывают волонтерскую, юридическую и психологическую помощь.

На уровне правительства региона заключено с Союзом работодателей и Федерацией профсоюзов региона трехстороннее соглашение. Таким образом, работодателям рекомендуется включать в коллективные договоры меры поддержки военнослужащих и членов их семей. Контроль за исполнением возлагается на профсоюзы.