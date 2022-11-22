Тула оказалась в ледяном плену: «день жестянщика и травматолога» обеспечен

Городской переулок, тротуар. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Прошедший ночью ледяной дождь сковал сплошной коркой льда тротуары по всему городу. Хуже всего пришлось тем, кто добирался на работу рано утром, когда еще только светало. Впрочем, начавшийся потом уже обычный дождь, ситуацию не улучшил.

Там, где была такая возможность, туляки протоптали тропинки по газонам, где тонким слоем лежал раскисший от оттепели снег. Где не было — пытались передвигаться с риском для здоровья по обледенелому асфальту.

Тротуар, центр Тулы.

Тротуар, центр Тулы.

Коммунальные службы на местах традиционно оказались не готовы к погодным неурядицам, поэтому редкие островки посыпанных песком дорожек встречались лишь во дворах. Улицы и остановочные павильоны остались сплошным катком. Расчет очевиден: скорее всего, к обеду дождь все же размоет ледяную корку, предпринимать дополнительных телодвижений не придется.

Вход в аптеку. ул. Металлургов. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тротуар. ул. Металлургов. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Машины в ледяном плену. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Машины в ледяном плену. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Начиная с 8 утра, по городу прокатилась волна автомобильных аварий — на перекрестке проспекта Ленина и улицы 9 мая, а также с Первомайской, на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка, на улице Пролетарской, на Металлургов в районе развязки с Восточным обводом.