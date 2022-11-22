"Щекиноазот": Так рождаются идеи для будущего

Руководитель представительства ГК «Ростех» в Тульском области Константин Данилов вручил Евгению Сидорову почетный диплом.

Торжественная церемония проходила в историческом лектории тульского филиала Государственного исторического музея. В общей сложности в четырех номинациях лауреатами премии этого года стали 24 наших земляка.

Среди победителей – представитель молодого поколения химиков компании «Щекиноазот» – Евгений Сидоров.

Эта региональная награда – выражение общественного признания социальной значимости труда талантливых молодых ученых, учителей, молодых специалистов. В таких номинациях и присуждается премия, которую решено сделать традиционной. Организаторы: благотворительный фонд «Территория добрых дел» и фракция «Единая Россия» в Тульской областной Думе.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев отметил, что премия «Идеи для будущего» становится доброй традицией. Все больший интерес к ней проявляют молодые ученые и сотрудники предприятий, начинающие и опытные учителя.

– Мы гордимся вами, – обратился к лауреатам спикер регионального парламента. – Как мы и обещали в прошлом году, увеличилось количество номинаций. Неизменным остался высокий уровень ваших достижений, заметный вклад каждого в науку, производство, просвещение, образование. От всей души благодарю вас за труд, такой важный для нашей области, для ее настоящего и будущего.

К участникам церемонии обратились также ректор ТулГУ Олег Кравченко, руководитель представительства ГК «Ростех» в Тульском области Константин Данилов.

Претенденты представили на суд жюри немало уникальных профессиональных работ. В номинации «Молодые специалисты» почетного диплома удостоен Евгений Сидоров, начальник отделения химводоочистки цеха тепловодоснабжения и канализации энергопроизводства компании «Щекиноазот» – с проектом снижения затрат на утилизацию отработанных промывочных вод.

Евгений Сидоров - яркий пример развития профессиональной карьеры в компании «Щекиноазот».

- Евгений, поздравляем с наградой! В чем заключается суть вашего проекта?

- Спасибо. Считаю, что награда – это заслуга всего нашего дружного коллектива. В нашей компании придают первостепенное значение экологическому фактору, защите окружающей среды, высокому качеству работы очистки промышленных вод и сброса очищенных стоков. Проблема образования карбонатно-кальциевых отложений приводит к снижению пропускной способности трубопровода и к высоким затратам на ремонт и замену оборудования.

Мы предложили решение задачи путем подкисления стоков, применив в проекте установку дозировочного оборудования, автоматическое поддержание рН-среды в необходимом диапазоне с помощью автоматизированной системы управления технологическим процессом, управление насосов дозаторов через систему АСУ ТП.

- Расскажите, как судьба свела вас с компанией «Щекиноазот»?

- Я учился в Щекинском политехническом колледже (это кадровая кузница «Щекиноазота») на автомеханика, на 3-м курсе решил, что нужно не только концентрироваться на учебе, пора начинать работать. В августе 2016 года я начал свою трудовую деятельность в АО «Щекиноазот» в качестве слесаря по обслуживанию оборудования. Мне хотелось постоянного развития, и после окончания колледжа в 2017 году я поступил в Ивановский государственный химико-технологический университет на специальность «Машины и аппараты химических производств». Как нельзя кстати оказалось целевое направление от компании «Щекиноазот»: наше предприятие строит практико-ориентированную модель профессионального роста молодых специалистов. В этом году я успешно завершил учебу в университете, получив диплом бакалавра. С апреля 2019-го работаю начальником отделения химводоочистки цеха тепловодоснабжения и канализации, перед этим прошел карьерные ступени машиниста и помощника мастера смены.

Торжественная церемония проходила в историческом лектории тульского филиала Государственного исторического музея.

- Серьезный карьерный рывок за небольшой временной период!

- Потому что на нашем предприятии созданы все условия для развития и профессионального роста молодых сотрудников, поощряется научно-творческая активность. У нас ежегодно проходят научно-практические конференции среди молодых сотрудников, на которых они представляют производственные ноу-хау. Участвовать может каждый, главное – предложить свою идею по совершенствованию производства, техпроцессов. И каждый раз – все больше участников наших НТК, выше конкуренция. Тем интереснее! Мы представляем работы на суд опытного и компетентного жюри. Лучшие проекты потом реализуются на практике.

Свое будущее я связываю только с «Щекиноазотом»: продолжу повышать квалификацию, осваивать смежные профессии, но про научную стезю не забуду. Впереди – много новых идей и планов. Сегодняшняя премия еще раз подтвердила то, что я на правильном пути в своей профессиональной деятельности.

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