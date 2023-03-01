Секреты кузнеца, народные забавы и вкусные блины

Делегация детей из Донецка побывала на празднике в ремесленном дворе «Добродей». Фото: материалы пресс-служб

Задорными хороводами, песнями под гармошку и увлекательными конкурсами встретили на Масленицу в ремесленном дворе «Добродей» делегацию из Донецкой Народной Республики, которая побывала в Тульской области по приглашению губернатора Алексея Дюмина.

Для гостей приготовили увлекательную программу, познакомившую ребят с традиционными тульскими ремеслами. Например, с самоварной мастерской, где можно было посмотреть, как в старину делали один из главных тульских брендов, и как они выглядят в готовом виде. Самовары в Туле по-прежнему производят самые разные: и жаровые, и электрические, и даже комбинированные. Что за Тула без самовара и тульского пряника!

Здесь же можно было изучить другие предметы старинного быта, которые можно увидеть в основном в музеях: фонарь «летучая мышь», керосиновая лампа, старинный инструмент мастерового.

Не многие из гостей, приезжающих в Тулу, знают, что одним из символов города были деревянные наличники на окнах домов. Все они имели свою символику и неповторимые узоры. Об этом ребятам рассказали в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник».

Ну и поскольку несомненная гордость ремесленного двора «Добродей» - кованая карта ремесел Тульского края, то и вокруг кузнецов, создающих такую красоту своими руками, было многолюдно. Кузнец и секреты мастерства показывал, и задорно общался с юными гостями.

- Пока металл красный, его можно скрутить, - рассказывал он, лихо расправляясь с раскаленной докрасна заготовкой. - Наблюдаем, что в это время с цветом происходит?

Ребят ждала увлекательная программа.

- Она темнеет! - активно подсказывают все вокруг.

- Правильно. И кажется, что металл уже холодный, но опустим его в воду...

Зрители готовы, что сейчас вокруг заготовки моментально закипит вода, и все равно зрелище вызывает большие восторги.

- Это горячая обработка металлов, -продолжает кузнец. - Но есть и холодная обработка. Какие вы знаете мягкие металлы?

Гости показывают свои знания:

- Медь, алюминий, латунь.

В завершение импровизированного экзамена каждому из зрителей предложили саморучно выковать и взять на память монетку-добродейку. Для этого заготовку надо было вложить в форму, закрыть колпаком и хорошенько два-три раза ударить сверху кузнечным молотом. Получилось у всех.

В делегацию из Донецка входили юные спортсмены, команды по хоккею и футболу. Жили они в центре отдыха «Новая волна» и тренировались на ледовой арене «Корд» и в футбольном манеже на Косой Горе. Ребята посетили хоккейный матч на Тульской ледовой арене, посмотрели игру волейболисток «Тулицы», побывали на экскурсиях в Ясной Поляне, на Куликовом поле и в других музеях.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова. Фото: материалы пресс-служб

- На XXV Петербургском международном экономическом форуме губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым было подписано соглашение о взаимодействии с Донецкой Народной Республикой. Это сотрудничество разноплановое, в том числе по отдыху и оздоровлению детей, - рассказала заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова. - Сейчас к нам приезжали две детских команды. Им удалось не только потренироваться, но и попробовать свои силы в товарищеских матчах. Для ребят мы подготовили большую культурную программу под названием «Тула - музейная столица». У детей яркие впечатления, они узнали много интересного о Тульском крае. Это важно, это сближение наших регионов. Сотрудничество по поручению губернатора будем продолжать в разных сферах. Намечен обмен культурными программами, выезд в Мариуполь.

Праздник масленицы в «Добродее» завершился чаепитием из жаровых тульских самоваров с аппетитными блинами на Пряничной веранде. На память о Тульской области Ольга Гремякова вручила членам делегации сладкие подарки с пряниками, конфетами, пастилой и зефиром.

Делегация детей из Донецка побывала на празднике в ремесленном дворе «Добродей». Фото: материалы пресс-служб

Ян:

- Поездка в Тулу подарила классные впечатления. Все было здорово. В плане футбола провели две контрольные игры. Помимо футбола, узнали много интересного. Побывали на Куликовом поле, в Ясной Поляне, посетили музеи. Мне нравится все, что связано с историей, узнал для себя много нового.

Делегация детей из Донецка побывала на празднике в ремесленном дворе «Добродей». Фото: материалы пресс-служб

Данил:

- У нас были тренировки и игры. Наша команда называется «Бажановец», мы из Макеевки. В Туле тренировались каждый день, кроме выходных. В Макеевке мы тренируемся три раза в неделю. Занимаемся футболом давно, большинство с шести-семи лет. В Туле сыграли два товарищеских матча. В одном победили, другой закончился вничью. Соперники были непростые. Побывали в музеях, остались хорошие впечатления от поездки. На празднике понравился вкусный чаек и блинчики. Спасибо огромное!

Делегация детей из Донецка побывала на празднике в ремесленном дворе «Добродей». Фото: материалы пресс-служб

Гагик:

- В Туле было много интересного. Побывали в музеях, сегодня узнали о производстве самоваров, кузнечном деле. Выковал монетку на память. Футбол мне тоже понравился. Хорошие поля, хороший условия. Игроки соперников сильные. А еще, как только мы приехали в Тулу, нам сразу же дали попробовать знаменитый тульский пряник. И правда вкусно!

Текст: Сергей ГУСЕВ