Тула - второй дом для спортсменов Донбасса

Матч команды из ДНР против тульских «Тигров» был товарищеским, но от этого не менее важным. Фото: материалы пресс-служб

На площадке центра отдыха «Новая волна» разместились команда хоккеистов из ДЮСШ № 7 г. Донецка (36 спортсменов 2010-2014 г. р. и 4 тренера), а также команда футболистов СДЮШОР по игровым видам спорта «Авангард» (18 спортсменов 2006-2009 г. р. и два тренера). Ребята тренировались на ледовой арене «Корд» и в спорткомплексе «Манеж».

Для гостей из столицы Донбасса подготовили обширную культурную программу: мальчишки побывали на экскурсиях в Ясной Поляне, на Куликовом поле, в Тульском государственном музее оружия, музее Тульского кремля, музее обороны Тулы, Тульском военно-историческом музее. Ежедневно в лагерь к ребятам приезжали сотрудники министерства труда и социальной защиты Тульской области, специалисты проекта «Мой семейный центр». Для юных гостей разработали специальное меню, включающее тульские пряники и белевскую пастилу.

22 февраля на тульской арене «Тропик» состоялся товарищеский матч хоккейной команды «Тигры» со сверстниками из ледовой дружины «Донецк». На игре работал спортивный корреспондент «Комсомолки».

…В раздевалке царит предматчевая суета, ребята облачаются в защитную экипировку: хоть матч и товарищеский, но хоккей - такой вид спорта, где полноценной амуницией пренебрегать нельзя.

- Сейчас все мысли о предстоящей игре, она позволяет забыть о трудностях: война осталась далеко, здесь безопасно, можно сосредоточиться на спорте, - говорит, завязывая шнурки на коньках, 9-летний форвард «Донецка» Миша Куракин: "Я занимаюсь хоккеем с 4-х лет, хочу стать профессионалом".

Тренер юных дончан - Матвей Григорюк. Фото: материалы пресс-служб

Тренер юных дончан - Матвей Григорюк заполняет игровой протокол, при этом следит, чтобы на его подопечных хоккейная экипировка «сидела» как надо: кому-то поправляет щиток, кому-то помогает закрепить шлем.

- Матвей Евгеньевич, что ждете от сегодняшней игры?

- Прежде всего, положительных эмоций! Спортивный результат сегодня не на первом плане: главное, что ребята уехали подальше от боевых действий и могут побыть в спокойной обстановке, потренироваться в удовольствие на замечательных спортивных объектах. Спасибо губернатору Тульской области, гостеприимному Тульскому краю за такую возможность! В Донецке сейчас, к сожалению, другая картина: тренировки то есть, то их совсем нет - когда бомбят, не тренируемся. С февраля 2022 года и до осени, то есть больше полгода, их не проводили вообще. Но хоккей в Донецке живет, и будет жить! Мы позитивно смотрим в будущее, надеемся на лучшее!

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Фото: материалы пресс-служб

За несколько минут до игры в раздевалку «Донецка» заглянул министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев, пообщался с ребятами. Дмитрий Николаевич поинтересовался у юных хоккеистов о впечатлениях от пребывания в Тульской области, уточнил, довольны ли условиями:

- Кормят вас хорошо?

- Очень вкусно!

- Да, а я думал, что для хоккеиста важно, чтобы меню было, прежде всего, спортивным, - «по-наставнически» шутит Дмитрий Яковлев и тут же переходит на серьезный лад:

- Хорошо, что вы, несмотря на все сложности, не бросаете хоккей: понимаю, насколько вам сложно в сегодняшних условиях. Но спорт – это на всю жизнь, и тот, кто его выбрал, не отступит. А еще спорт учит патриотизму, с уважением относиться к своей истории, теперь у нас с вами снова одна Родина: Донбасс вернулся в родную гавань. Мы будем активно поддерживать вас и готовить к спортивным победам.

И вот наступает время игры, в которой было все: упорная борьба, красивые комбинации и, конечно, шайбы в воротах! Главным результатом стало товарищеское единение юных хоккеистов: несомненно, что сверстники двух городов-героев одной страны найдут, о чем поговорить в следующий раз.

- Визит детей из Донецка в наш регион - на личном контроле губернатора Алексея Дюмина. В распоряжении ребят современная спортивная инфраструктура. Мы готовы их принимать и в дальнейшем, создавать условия для полноценных тренировок, - отметил Дмитрий Яковлев.