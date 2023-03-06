Своих не бросаем! ЛДПР в Тульской области поддержало движение «Шьем для наших». Фото: материалы пресс-служб

Инициативу, стартовавшую в регионах, поддержала партия ЛДПР, создавшее движение «Плечом к плечу». Ее лидер Леонид Слуцкий призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны, подчеркнув: «На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить». Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. Всех таких неравнодушных людей в ЛДПР и называют партией Победителей.

Еженедельно в зону СВО из Тульской области отправляются машины с гуманитарной помощью – целевой, для земляков. От неравнодушных людей, вне зависимости от их социального положения. Ее зачастую оказывается даже больше, чем запрашивают находящиеся там бойцы, и тогда они делятся с соседями по оружию.

Своих не бросаем! ЛДПР в Тульской области поддержало движение «Шьем для наших». Фото: материалы пресс-служб

Гуманитарная помощь – это не только продукты, но и предметы первой необходимости, которые делаются руками тех, кто остался в тылу, ждет домой своих сыновей, мужей и отцов, отправившихся на фронт. Полгода назад в партию ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.

«На сегодняшний день мы отправили только из Перми уже 17 тысяч тонн готовой продукции в зону СВО. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий.

Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза» - рассказывает координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова.

Координатор движения "Шьем для наших" в Перми - Элина Патыкова. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Фото: Родион Севастьянов

Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой отдает свои офисы партии под швейный цех. Так, например, получилось в Узловой Тульской области. Рассказывает координатор местного отделения ЛДПР Алексей Сидоров:

- Как только началась спецоперация, в узловском отделении ЛДПР был организован пункт по сбору гуманитарной помощи. И уже тогда наши женщины начали приносить для отправки носки ручной работы, перчатки, варежки. Когда же появилась такая необходимость, после нового года в нашем штабе на улице Заводской, 13, было организовано производство маскировочных сетей. Один из активистом своими руками сделал станок для плетения сетей, который даже лучше и удобнее покупного. Мы, со стороны партии, закупаем основу, камуфляжную ткань. Ежедневно у нас здесь работают по 2-3 человека. Больше не получается – помещение ограничивает возможности, хотя, желающих, безусловно, больше. Простые горожане – школьницы лет по 14, строители, администраторы магазинов, их родственники – все хотят помочь.

- Мы присоединились к группе активистов по первому зову, - вторит ему депутат местного заксобрания Ольга Енина, координатор ЛДПР Суворовского района. – В рабочие дни, конечно, тех, кто может прийти помочь не так много. В основном, это пенсионеры. А вот по выходным собирается самый разный народ – учителя, врачи, ребята-школьники. Всех объединяет наша активистка Ольга Дубова. Именно она смогла договориться с помещением – его совершенно бесплатно выделили в одном из зданий, и мы можем делать сети больших размеров вплоть до 6 на 12 метров. Здесь теперь кипит жизнь с раннего утра и до позднего вечера – люди сменяют друг друга в течение всего дня. Собираем банки для окопных свечей, которые делают наши школьники.

- В нашем районе основная партийная поддержка активистов свелась на начальном этапе к информационной, - делится координатор ЛДПР в Богородцком районе Михаил Куралесов. – Надо было донести до людей, что такое движение есть, и нам это удалось. По сути, пара активисток сейчас уже переросла в целую армию помощников для наших парней, находящихся в зоне СВО. Помогаем, мы конечно, и с тканью, нитками, другими расходными материалами, организуем гуманитарных грузов и доставку на фронт самого необходимого.

Депутаты ЛДПР Тульской облдумы Александр Балберов и Илья Киндеев лично доставляли гуманитарную помощь в Мариуполь и на передовую для тульских бойцов.

- Поездка получилась очень плодотворной, - подчеркнул Александр Балберов. - Наладили тесное взаимодействие с командованием и бойцами-туляками на передовой. В дальнейшем намного проще будет доставлять помощь, есть конкретные заказы, которые выполним в ближайшие дни. Обращаюсь ко всем однопартийцам — сейчас на фронте большая потребность в маскировочных сетях. Будем ее восполнить. Знаю, в районах наши активисты плетут сети, прошу всех усилить эту работу, всю необходимую помощь с материалами мы окажем.

И в этом нет сомнений. Как отметил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий:

- Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Фото: Родион Севастьянов

Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие.

Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора.

Благодаря работе наших партийцев, большой помощи депутатов ЛДПР и слаженной координации сотни, тысячи туляков каждый день вносят свою лепту в помощь фронту. Добровольческое движение и дальше будет развиваться, ведь это сегодня запрос общества, душевный порыв очень многих людей.