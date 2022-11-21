22 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН

Электричества не будет:

с 9:00 до 16:00 - ул. Гайдара, 12; ул. Мартеновская, 9, 11, 13, 15, 17, 21; ул. Металлургов, 10/ул. Гайдара, 10 (ГРП);

с 9:00 до 16:30 - ул. Вяземская, 13, 16; ул. Первомайская, 7, 9; ул. Ф. Энгельса, 133; пр-т Ленина, 62, 64, 66; ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 10-32 (чётн.)1-б, 1-в, 3, 3-а, 5, 18-а; ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 1-31 (нечётн.), 2-30 (чётн.); ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.), 53-в; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.), 24-а, 27, 28-а, 28-б; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Глухополянская, 4, 6; пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.); ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.); ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.); ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.); ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 55-в; ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.), 39-а; ул. Краснодонцев, 38-58 (чётн.), 39-57 (нечётн.), 45-а, 54-а, 56-а; ул. Гастелло, 34; ул. Белинского, 52; ул. М. Расковой, 22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 15; ул. Белинского, 1-13 (нечётн.), 6-12 (чётн.); ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. М. Расковой, 10-20; ул. Кутузова, 105-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 68, 84; ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётгн.), 45-а; ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.); ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Бородина, 38; ул. С. Ковалевской, 29, 31, 36, 36-а; Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 16, 18, 36-а; ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.), 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а; ул. М. Кулига, 2-6 (чётн.), 3-а, 9-а, 13-а, 13-б, 13-в; ул. Рязанская/ул. Овражная; ул. Овражная, 17; пер. Городской, 41, 64, 54, 21;

с 10:00 до 12:00 - ул. С. Ковалевской, 16-34 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 19-а, 27-а; пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Глушанская, 2-16 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-19 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76; пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Панфиловцев,75-85 (нечётн.); ул. Бородина, 52, 52-б, 52-в; пер. С. Ковалевской, 1-8; ул. Яблочкова, 60-72 (чётн.), 62-а; 1-й Яблочковый пр-зд, 1;

с 11:00 до 15:00 - п. Горелки: ул. Фестивальная; д. Ивановка: ул. Венёвская; ул. Крестьянская; ул. Придорожная, 1, 2; ул. Новая; ул. Луговая; ул. Садовая; ул. Ивановская; ул. Радужная; ул. Оранжевая; ул. Красная; ул. Альпийская; ул. Чукотская; ул. Низинная; ул. Заречная; п. Хомяково: ул. Архангельская; 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; ул. Березовская, 6-15; ул. Хомяковская, 4-26 (чётн.), 5-37 (нечётн.), 8-а-к, 8-б, 8-в, 12-а, 12-е, 12-г, 17-а, 21-а; Хомяковское ш., 2, 14, 12, 8, 10, 5/4, 6, 3, 6 д. 106; СНТ "Хомяково"; СНТ "Берёзовая Роща"; СНТ "ХОМЗ"; СНТ "Сады ТОЗ-5"; СНТ "Сады ТОЗ-6"; СНТ "Строитель"; СНТ "Коммунальщик"; СНТ "Луч"; СНТ "Политех"; СНТ "Мономер"; СНТ "Уют"; СНТ "Пенсионер"; СНТ "Садовод"; Кафе "У Красных ворот"; Кафе "Хомяковские Поляны"; с/п "Рождественское"; мкр "Красные Ворота" ул. Ключевая; Лесничество; ГСК "Клаксон"; п-л "Орлёнок"; п-л "Солнечный";

с 13:00 до 16:00 - ул. Лобачевского, 26-66 (чётн.), 58-а, 62-а, 62-б, 82-а, 28-а, 34-а, 46-а, 58-б; ул. Глухополянская, 52-58 (чётн.), 58-в; ул. Ушинского, 12-а, 60-а, 12-а, 12-б, 12-в, 12-д, 10-а, 10-б, 27-в, 29-а, 2-а, 2-б, 4-а, 1-а, 5-а, 13-а, 21-а, 27-а, 27-б, 2-16 (чётн.), 1-27 (нечётн.); пер. Глухополянский, 50.