Тульский областной клинический онкодиспансер приглашает жителей Тулы на бесплатное обследование

Тульский областной Клинический онкологический диспансер приглашает жителей Тулы и Тульской области на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

26 ноября 2022 г., с 8.00 до 14.00, по адресу: г. Тула, ул. Плеханова, 201-А.

В рамках данного мероприятия запланировано:

осмотр врача-онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога.

Будут проведены исследования:

- маммография

- УЗИ молочных желез (по показаниям)

- жидкостная цитология

- анализ кала на скрытую кровь

- анализ крови на ПСА

- низкодозовая КТ органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, стаж курения 30 пачка/лет, которым не проводилось РКТ в течение года)

Прием осуществляется по предварительной записи через Call-центр, по тел: 8(4872) 33-81-41

при себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС

Прием без направления.