Тульский областной клинический онкодиспансер приглашает жителей Тулы на бесплатное обследование
Тульский областной Клинический онкологический диспансер приглашает жителей Тулы и Тульской области на раннюю диагностику онкологических заболеваний.
26 ноября 2022 г., с 8.00 до 14.00, по адресу: г. Тула, ул. Плеханова, 201-А.
В рамках данного мероприятия запланировано:
осмотр врача-онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога.
Будут проведены исследования:
- маммография
- УЗИ молочных желез (по показаниям)
- жидкостная цитология
- анализ кала на скрытую кровь
- анализ крови на ПСА
- низкодозовая КТ органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, стаж курения 30 пачка/лет, которым не проводилось РКТ в течение года)
Прием осуществляется по предварительной записи через Call-центр, по тел: 8(4872) 33-81-41
при себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС
Прием без направления.