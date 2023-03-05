Коронавирус в Тульской области: 78 новых случаев заболевания за последние сутки на 5 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 5 марта, 90 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 184 333 человека. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии только один.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 862 человека.

Суточная смертность также один человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 365 жителей региона.