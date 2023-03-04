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Здоровье4 марта 2023 10:04

Коронавирус в Тульской области: 79 новых случаев заболевания за последние сутки на 4 марта

Показатель заболеваемости с некоторыми колебаниями идет в рост
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 79 новых случаев заболевания за последние сутки на 4 марта

Коронавирус в Тульской области: 79 новых случаев заболевания за последние сутки на 4 марта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 4 марта, 92 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 190 784 человека. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии шестеро.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 784 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 364 жителей региона.

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