Коронавирус в Тульской области: 79 новых случаев заболевания за последние сутки на 4 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 4 марта, 92 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 190 784 человека. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии шестеро.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 784 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 364 жителей региона.