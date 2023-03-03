Поддышки и картофельные лапти: постная кухня по-тульски. Фото: музей-заповедник "Куликово поле".

В этом году Великий пост начался сразу после проводов Русской зимы, 27 февраля, и продлится вплоть до 15 апреля. Православие на всем его протяжении подразумевает множество запретов, в том числе и в питании. Впрочем, ограничения обуславливались на Руси и в Тульском крае, в частности, еще и тем, что сроки хранения сделанных по осени запасов урожая у крестьян на селе подходили к концу — отложенные по осени корнеплоды вяли, и их надо было максимально быстро переработать в пищу. Поэтому в самых простых рецептах этого времени часто фигурируют тыквы, кабачки, яблоки и многое другое.

Иное дело — постная кухня купечества и иной знати. Впрочем, и здесь бывали исключения. Если верить дневниковым записям классика русский литературы и нашего земляка Льва Толстого, во время Великого поста его стол был весьма разнообразен, хотя и не отличался богатством самих подаваемых блюд.

Для сегодняшней подборки мы отобрали, пожалуй, простейшие постные блюда, зато с сугубо тульскими корнями.

Щи из квашеной капусты с лисичками по-ясногорски

Если верить одному из гастропутеводителей, блюдо это до сих пор можно попробовать в одном из экопоселений в Тульской области. И готовят там его по максимально приближенному к древнему рецепту. В городских условиях вряд ли кто-то сможет воспользоваться русской печью, но и обычная духовка подойдет тоже.

Грибы — вообще лучший друг щей. Но именно лисички помогут сохранить крепость и сытость блюда, если бульон оказывается без мяса.

Для приготовления нам потребуется: 300 г лисичек, квашеная капуста - 100 г, морковь - 50 г, репчатый лук - 50 г, сельдерей - 1 штука, специи, соль и зелень — по вкусу.

Готовим все в порционных горшочках. Кладем грибы, квашеную капусту, нарезанные морковь и лук. Заливаем кипяченой водой. Далее томим в духовке при температуре 175 градусов в течение 2,5 часов. За 10 минут до готовности добавляем сельдерей и специи.

При подаче посыпаем рубленым укропом или другой зеленью. Отдельно подать сметану.

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Постный суп из крапивы

После долгой и холодной зимы так хочется солнца, тепла и много-много зелени. Так что это первое блюдо, которое напоминает о том, что весна уже пришла и скоро окончательно вступит в свои права. Дело в том, что крапиву для кулинарии в климатической Тульской области собирают в мае, еще до цветения или в самом его начале. Далее это растение уже грубеет и теряет большинство своих полезных и вкусовых свойств. Однако опытные хозяйки старались засушить крапиву также и в запас, поэтому в пост вполне готовили и этот суп.

Не возникает никаких сомнений, что такое блюдо исстари подавали на постоялых дворах в уездном городке Крапивне Щекинского уезда. Равно как и пирожки, и многое другое с этой «кусачей» зеленью.

Нам потребуется: вода - 1,5 л, крапива - 100-150 г, картофель — 0,5 кг, лук - 200 г, морковь - 100 г, лавровый лист - 3 шт., соль-перец — по вкусу, можно добавить укроп.

Готовим. Сначала необходимо вскипятить воду в кастрюле. А пока она закипает, режем лук и картофель, бросаем их в кипяток. Трем на терке морковь и отправляем следом. Варим овощи на медленном огне до состояния аль денте.

За это время нарезаем крапиву. Если она сушеная, ни в коем случае не размачиваем предварительно — так сохраним максимум полезных витаминов в ней, оставшихся после сушки. Добавляем ее в суп и продолжаем варить.

За пять минут до очевидной готовности овощей кладем лавровый лист, а также добавляем соль и перец. При подаче можно посыпать укропом.

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Тульские «лапти»

Можно только гадать, почему эту вариацию пирожков с картофелем так назвали. Возможно, потому что готовятся они просто, «по лапотному».

Для приготовления нам потребуется: вода – 1 стакан, яйцо – 1 шт., соль – ¼ ч. ложки, мука – около 0,5 кг, растительное масло – 2 ст. ложки, а еще картофель – 700 г, 2 репчатые луковицы, соль, перец – по вкусу.

Для начала готовим тесто. Примерно полкило муки просеиваем в глубокую миску и солим. Следом взбиваем одно яйцо со стаканом воды, вливаем в ту же миску и месим тесто. Варьируя муку и воду, добиваемся нужной консистенции теста, чтобы получилось эластичным и не очень липким. Делаем паузу на 10 минут, а потом месим окончательно, скатываем в шар и оставляем на полчаса.

Начинка. Мелко режем две луковицы и поджариваем на масле до золотистого цвета. Очищенный картофель отвариваем до готовности, сливаем воду, давим в пюре и смешиваем с жареным луком, не забыв посолить и поперчить.

Теперь сами «лапти»: тесто делим на куски в кулак величиной, раскатываем каждый в довольно тонкую лепешку. В центр каждой кладем столовую ложку начинки, защипываем в нетолстый пирожок длиной примерно с тарелку, а шириной вдвое уже. Обжариваем такой на сковородке с разогретым маслом с двух сторон до румяной корочки и подаем на стол горячими.

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Поддышки

А это блюдо, как говорила моя прабабушка, больше полжизни прожившая на селе в семье раскулаченных зажиточных крестьян, готовить проще некуда. По факту — это утренние лепешки для легкого завтрака.

Итак, нам потребуется: молоко – 2 стакана, растительное масло – 0,5 стакана, сахар – 1 стакан, хлебная закваска, пшеничная мука.

Смешиваем молоко, растительное масло, сахар, хлебную закваску и муку до получения крутого теста. Оставляем на ночь. Утром подбавляем еще муки и выпекаем на сковородке.

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Кундюмы с грибами

Ну, это старинное русское блюдо, отчасти похоже на постные вареники, но в разных уголках Тульской области, как это ни странно, готовится с довольно сильными отличиями. Где-то перед варкой их обжаривают, а где-то лепят исключительно треугольной формы. Также иногда в начинку добавляют сваренные вкрутую и мелко порубленные яйца.

Итак, нам потребуется: мука — 2 ст., плюс немного еще для подсыпки, кипяток — 1 стакан, оливковое масло — 2 ст.л, шампиньоны — 300 грамм, гречка — 1 стакан, лук репчатый — 1 шт, масло растительное (в случае жарки), соль. Перец – по вкусу и немного зелени. В миску наливаем кипяток, следом - оливковое масло. Всыпаем сразу стакан муки и хорошо размешивам тесто ложкой. Далее - еще стакан муки и вымешиваем тесто руками. На 30 минут оставляем в покое.

Гречневую крупу хорошо промываем и отвариваем до готовности.

Лук мелко режем. Грибы тоже. Потом обжариваем на растительном масле сначала лук, а затем и грибы. Все это вместе жарим примерно 7-8 минут.

Смешиваем гречку с луком и грибами, солим, перчим.

Возвращаемся к тесту, которое тонко раскатываем нарезаем квадратиками. По центру каждого квадратика выкладываем начинку. Далее лепим или форму вареника, или, соединив противоположные углы квадрата, а потом стороны, получаем треугольничек с начинкой. Как говорилось ранее, существует несколько способов дальнейшего приготовления кундюмов. Можно их просто отварить в подсоленной воде, точно также, как обычные вареники. А можно выложить их на смазанный маслом противень и поджарить в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут.

Так или иначе, на финальном этапе перекладываем кундюмы в горшочек или удобную форму с крышкой. Заливаем горячей водой или грибным бульоном, добавляем душистый и горький перец горошком. Хорошенько солим и томим еще 15 минут в духовке.

. Фото: Игорь КОПЫТОВ

В целом постный стол настолько разнообразен, а Великий пост долог, что о других блюдах с тульской спецификой мы расскажем в следующий раз.