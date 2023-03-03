На месте взрыва в районе поселка Березовский в Тульской области возможно обнаружены фрагменты беспилотника

На месте взрыва в районе поселка Березовский в Тульской области возможно нашли фрагменты беспилотника Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Рано утром 2 марта жители поселка Березовский Киреевского района услышали взрыв в районе улицы Молодежной. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на месте воронку диаметром почти два метра и глубиной около 80 сантиметров. На место прибыли эксперты, начавшие следствие.

В правительстве Тульской области подтвердили информацию о взрыве и сообщили, что его причиной могло стать падение беспилотника. По некоторым данным, эта версия уже подтвердилась — на месте были обнаружены фрагменты винта и микросхем, провода, а также части корпуса, крыла и хвоста. Возможной целью БПЛА могла оказаться расположенная в нескольких километрах от Березовского электростанция.

Так или иначе, в результате самого инцидента никто не пострадал, а власти региона сообщили, что безопасности жителей Тульской области ничего не угрожает.