Тульский «АКМ» одержал третью победу над тольяттинской «Ладой» со счетом 5:0 Фото: материалы пресс-служб

2 марта тульский «АКМ» на выезде выиграл у тольяттинской «Лады» со счетом 5:0 в 1/8 Кубка Петрова.

Туляки первыми открыли счет в конце первого периода - шайбу в ворота забросил Иван Петраков. Автором следующей шайбы во второй двадцатиминутке оказался Максим Лазарев. А за минуту до перерыва Иван Петраков оформил дубль – счет стал 3:0.

Уже в третьей части игры Максим Лазарев смог реализовать большинство (тольяттинцев на льду оставалось из-за удалений всего трое) и увеличить счет до 4:0. Спустя 4 минуты еще одна шайба в воротах тольяттинцев оказалась благодаря Глебу Петрову.

В результате игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «АКМ». В общем зачете до 4-х побед туляки пока создали преимущество. Останется лишь его подтвердить 5 марта на домашней арене.