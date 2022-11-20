21 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН

Электричества не будет:

с 9:00 до 16:00 - Венёвское ш., 4;

с 9:30 до 16:30 - Демидовская пл., 1; ул. Вяземская, 18; ул. Декабристов, 94, 41-а, 54-76 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.); ул. Марата, 156; ул. Кирова, 115, 117, 119, 142, 150, 154, 156; ул. Замочная, 103, 105-б; ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а, 9-15 (нечётн.); ул. Чехова, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24; ул. Болдина, 58; ул. Московская, 1-11 (нечётн.), 4-28 (чётн.); ул. Тульская, 20, 22; ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 33-37 (нечётн.), 7-а, 9-а, 26-а, 28-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б, 66-а; ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144, 146, 148; ул. Литейная, 119-133 (нечётн.); ул. Курская, 20-в, 22-б; п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд;

с 13:00 до 16:00 - пер. Городской, 21, 54, 64, 41; ул. Овражная, 17;ул. Рязанская, 44-б; пер. Городской, 41; Т.О. СП Ильинское в 1000 м. ю/з от д. Гостеевка (Глиняный карьер "Кирпичного з-да").