В Туле увековечили память оружейника Геннадия Денежкина

Ее установили на доме №8 по улице Братьев Жабровых, где жил один из создателей самого мощного артиллеристского оружия - реактивных систем залпового огня «Град», «Прима», «Ураган» и «Смерч».

В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов, глава города Тулы, олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, председатель ТРО ООО «Союз машиностроителей России» Владимир Филиппов, генеральный директор НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов, коллеги и родные Геннадия Денежкина.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, Александр Смирнов отметил, что всю свою жизнь Геннадий Алексеевич посвятил родному предприятию, служению Родине.

«Вместе с главным конструктором СПЛАВа Александром Никитовичем Ганичевым Геннадий Алексеевич стоял у истоков нового для предприятия, да и для всей оборонной промышленности страны направления – разработки реактивных систем залпового огня. Названия изделий, над которыми Геннадий Денежкин трудился вместе с коллективом единомышленников, известны не только у нас в стране, но и далеко за ее приделами. При этом он не раз подчеркивал, что мы создаем оружие защиты».

В свободное от конструкторской работы время Геннадий Денежкин вел активную научную и преподавательскую деятельность. В начале 80-х защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. В 90-х стал академиком Российской академии ракетно-артиллерийских наук. При этом он не только сам постоянно совершенствовался как ученый, но и подготовил шесть кандидатов наук.

За выдающие достижения в области создания РСЗО Геннадий Денежкин награжден двумя орденами Ленина, орденом «Октябрьской революции» и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Последним направлением, которым занимался Денежкин на СПЛАВе, было высокоточное и корректируемое оружие. «Мирное население не должно страдать по вине чьих-то политических амбиций. И в этом смысле высокоточное и корректируемое оружие гарантируют минимальные потери», – говорил в одном из своих последних интервью выдающийся тульский конструктор.

Биографическая справка

Денежкин Геннадий Алексеевич (1932-2016)

Родился 28 января 1932 года в г. Карабаново Александровского района Владимирской области. После окончания в 1954 году Тульского механического института он был направлен на работу на "Сплав". С 1954 по 1983 годы работал инженером, старшим инженером, руководителем группы, начальником отдела, начальником научно-исследовательского отделения. В 1983 году назначен первым заместителем генерального директора по научной работе – главным конструктором. За период работы Г.А. Денежкин внес основополагающий творческий вклад в создание реактивных систем залпового огня "Град", "Град-1", "Прима", "Ураган", "Смерч", обеспечивающих по сравнению с предыдущими образцами повышение боевой эффективности в несколько раз. Совместно с коллективом предложены технические решения, которые впоследствии стали классическими для реактивных систем залпового огня. На указанные решения им лично и в соавторстве получено 213 авторских свидетельств, подтверждающих высокий уровень и приоритет создаваемых образцов новой техники.

Денежкин Г.А. - доктор технических наук, академик РАРАН, Герой Социалистического Труда (1989 г.), лауреат Ленинской и Государственной премий (1966, 1997 гг.), Заслуженный конструктор РФ (2002 г.). Награжден двумя орденами Ленина (1976, 1989 гг.), орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени (1996, 2007 гг.), медалями.

Почетный доктор Тульского государственного университета. Почетный гражданин города Тулы и Тульской области.