Депутаты проинспектировали находящиеся в безвозмездном пользовании муниципальные помещения

23 общественные спортивные организации пользуются муниципальными помещениями безвозмездно.

Заместители председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, Евгений Смолянинов и депутат Инна Шевелева вместе с председателем комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Андреем Слепцовым и представителем управления по спорту посетили несколько объектов.

Первый располагается по адресу улица Комсомольская/ Арсенальная, д. 78/20. Здесь свою деятельность ведет автономная некоммерческая организация «Детско-юношеский спортивный клуб «Чемпион».

Руководитель клуба Виталий Корякин рассказал, что организация существует уже пять лет. Сегодня здесь занимается дзюдо и самбо около 200 детей возрастом от 5 лет и старше. Изначально ребята тренировались в небольшом зале, который не мог вместить всех желающих. Данное помещение организация получила в безвозмездное пользование два года назад.

По словам воспитанника клуба Егора Горбушина, в новом зале, в отличие от предыдущего, есть канаты, турники и брусья. К тому же здесь больше места для проведения тренировок.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов.

– Клуб «Чемпион» уже не первый год занимает данное помещение, использует его надлежащим образом. Дети занимаются на регулярной основе. Воспитанники клуба участвуют в соревнованиях разного уровня и показывают высокие результаты. Мы со своей стороны готовы помогать таким организациям и всячески их поддерживать, – отметил Алексей Ионов.

Второе помещение, отданное в безвозмездное пользование, находится в доме № 7а по улице Санаторной в Мясново. Здесь проводят занятия тренеры из НКО «Тульский спортивный союз ветеранов дзюдо и самбо».

Воспитанники спортивного клуба участвуют и побеждают не только в региональных, но и во всероссийских соревнованиях. Об их успехах свидетельствуют многочисленные кубки, медали и грамоты.

Представители Тульской гордумы регулярно выезжают на все объекты, которые отдаются в безвозмездное использование.

– Решениями Тульской городской Думы мы часто выделяем в безвозмездное пользование муниципальные помещения общественным организациям. Естественно, работа этих организаций и использование имущества находятся на нашем контроле, – подчеркнула Инна Шевелева. – В спортивном клубе бесплатно занимаются не только ребята из Мясново, но со всего города. Очень важно, чтобы наши дети в свободное время занимались спортом.

Еще одно помещение было передано в безвозмездное пользование Тульской региональной молодежной военно-патриотической, спортивной общественной организации «Легион». Оно находится по адресу улица Кауля/Староникитская, д. 20/109.

Как отметил президент организации Владимир Бровкин, в данный момент джиу-джитсу и грэпплингом здесь занимаются около 70 ребят.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

– Мы часто выезжаем на все объекты, которые отдаются безвозмездно, смотрим, чтобы они использовались по назначению, – рассказал Евгений Смолянинов. – Спортивная общественная организация «Легион» проводит тренировки с детьми на безвозмездной основе. По этому объекту у нас не возникает вопросов.

Спортивные общественные организации проводят тренировки с детьми на бесплатной основе.

По словам председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Андрея Слепцова, порядок предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование отрегулирован положением, принятым Тульской городской Думой. Как правило, если организация обращается с просьбой предоставить им муниципальные помещения в безвозмездное пользование в первый раз, то имущество предоставляется на один год. Затем проверяется, правильно ли используется помещение. Потом уже рассматривается вопрос о продлении на более длительный срок.

Замечаний по содержанию городского имущества выявлено не было.