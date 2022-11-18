Городские власти в Туле обязали подвести коммуникации к участкам многодетных семей Фото: Алексей ФОКИН

По данным управления Судебного департамента Тульской области, в 2013-15 годах многодетным семьям выделили земельные участки в Зареченском районе. Тогда чиновники обещали, что для строительства жилых домов будут созданы все условия, включая дороги, транспортное сообщение с городом, все необходимые коммуникации (электричество, газ, воду, водоотведение) и социальную инфраструктуру. Однако за прошедшие несколько лет ничего из этого по факту не появилось.

В июле бездействие администрации признали незаконным — городские власти через суд обязали обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой в течение двух лет. Несмотря на то, что, по заверениям чиновников, делать это на данном этапе совершенно нецелесообразно. Дело в том, что застроено и обжито лишь малая часть выделенных многодетным участков.

Поданная администрацией апелляция в Тульский областной суд ничего не изменила — коллегия оставила в силе решение суда первой инстанции.