3 марта в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Будённого, 1-17 (нечётн.), 4-28 (чётн.), 2-а; ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.); ул. Гоголевская, 1, 2; Глеба Успенского, 2-48 (чётп.), 1-47 (нечётн.), 21-б, 10-б; Хлебная пл., 8, -19/2; ул. Кутузова, 104, 104-а, 106, 106-а; Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 7, 4-22 (чётн.); пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10; 10-й пр-зд, 64-78 (чётн.), 73; пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.); Одоевское ш., 56, 58, 27-а; ул. Шухова, 17; ул. Кутузова, 19, 23; ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23.